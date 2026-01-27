Jorge Fossati vuelve a estar en el radar del fútbol sudamericano y ahora dejó abierta una puerta que sorprende a todos, tras no descartar la posibilidad de dirigir a la Selección Chilena en el futuro.

El técnico uruguayo, con pasado reciente en Universitario y la Selección Peruana, fue consultado sobre un posible llamado desde Chile y respondió con total sinceridad, aunque marcando límites éticos.

“Es obvia la respuesta, pero prefiero no darla, porque sería algo no ético, estar ofreciéndose cuando no hay entrenador. Peor todavía si la situación de Nicolás Córdova no está definida”, sostuvo Fossati en ADN Deportes, dejando entrever que sí le atrae la idea. Además, reveló que Chile no es un destino ajeno para él, ya que en más de una ocasión fue tentado por clubes del país.

“Por ahora no se ha dado que los momentos sean los que se necesitan, porque varias veces me han llamado desde equipos de Chile y justo yo estaba con otros proyectos”, agregó el experimentado estratega.

Jorge Fossati fue elegido el mejor técnico de la Liga 1 2026. (Foto: Universitario)

Fossati le abre la puerta a Chile

Lejos de cerrar la puerta, el técnico Jorge Fossati destacó su vínculo con el país sureño y el respeto que le tiene a su fútbol y su cultura deportiva. Además, fue claro al mencionar que es un territorio que quiere mucho y que aceptaría sin dudarlo, siempre y cuando el cargo esté 100% libre.

“Sé lo que es jugar y vivir en Chile. Claro que miraría con buenos ojos volver al país, porque me parece un país hermoso”, sentenció, dejando una frase que ya genera expectativa en el entorno de la Roja.

Jorge Fossati cuando fue entrenador de Uruguay. (Foto: Getty Images)

¿A qué países dirigió Jorge Fossati?

A lo largo de su carrera como entrenador, el técnico Jorge Fossati ha dirigido a países como Selección de Uruguay, Selección de Catar y la Selección Peruana.

¿Cuántos años tiene Jorge Fossati?

Jorge Fossati tiene 73 años y actualmente acumula títulos con Peñarol en Uruguay, Liga de Quito en Ecuador, Al Sadd en Catar, Cerro Porteño en Paraguay y Universitario en Perú.

Datos claves

El técnico recibió múltiples ofertas de clubes chilenos durante sus proyectos anteriores en otros países.

Fossati condiciona su llegada a que el cargo de Nicolás Córdova esté formalmente vacante.

