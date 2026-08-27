Roberto Mosquera contó el detalle que falta para el debut de Agustín Álvarez ante Sport Boys

Roberto Mosquera aclaró las dudas sobre el estreno de Agustín Álvarez con camiseta de Sporting Cristal. Ante las diversas críticas de los hinchas, solo hay un factor más a tener en cuenta para ver en acción al refuerzo uruguayo.

Pese a recientemente vencer por 4-1 a Sport Huancayo en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026, el gran objetivo de Sporting Cristal es llevarse el Torneo Clausura 2026 para luego pelear por el título nacional. En base a ello es que existen diversas críticas hacia el equipo y las decisiones técnicas de Roberto Mosquera, sobre todo si hablamos de la exclusión de Agustín Álvarez.

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal.

Resulta que Agustín Álvarez llegó hace un par de semanas a Sporting Cristal y ha venido trabajando con regularidad en las instalaciones de La Florida. Eso sí, por ahora no ha sumado minutos ni tampoco ha sido parte de las convocatorias del primer equipo. Dicho todo esto, fue Roberto Mosquera quien confirmó que el uruguayo está totalmente listo para debutar y solo falta una cuestión más.

“Él ya hizo todas las pruebas que tenía que ver. Yo sé que cuando traen un jugador y juega de arranque y no le va bien, dicen para qué han traído a ese paquete. Entonces, uno tiene que respetar. Ha ido a un mundial Sub-20, es un jugador de jerarquía y lo van a ver cuando juegue porque va a estar preparado mentalmente”; comentó Roberto Mosquera en conferencia de prensa.

Publicidad

El entrenador de Sporting Cristal habló luego del triunfo ante Sport Huancayo y no escapó a las consultas sobre el volante uruguayo, lo cual lo llevó a confesar que dicho debut está sujeto a lo que decida en las próximas horas. “Agustín Álvarez está apto para jugar contra el Sport Boys. Va a depender de mí y no voy a dar la primicia ahora. Es un jugador muy talentoso y utiliza los dos frentes”.

Sporting Cristal se alista para un partido decisivo ante Sport Boys en el Callao

En el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal enfrentará a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao en lo que sin duda alguna será el partido más resonante y esperado del fin de semana. Los celestes necesitan el triunfo a como de lugar ya que vienen de perder 3-1 ante Alianza Atlético en Sullana y dejaron diversas dudas sobre el rendimiento colectivo del equipo.

Publicidad

Con 10 puntos conseguidos de 21 posibles en lo que va de esta segunda parte del campeonato nacional, Sporting Cristal se encuentra en sexto puesto y a 3 unidades del líder que es Deportivo Garcilaso. Además, en la tabla acumulada lleva 29 puntos y se ubica en la casilla número 10, así que ahora mismo los rimenses no estarían clasificando a ningún torneo internacional para el 2027.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Agustín Álvarez está listo para debutar con Sporting Cristal ante Sport Boys .

está listo para debutar con ante . Roberto Mosquera confirmó que la presencia del uruguayo dependerá de su decisión técnica.

confirmó que la presencia del uruguayo dependerá de su decisión técnica. Sporting Cristal enfrentará a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.