El dineral que aseguró Cienciano tras la goleada histórica por 6-1 ante Botafogo en el Cusco

Además de conseguir un triunfazo desde lo futbolístico, la directiva de Cienciano celebra la obtención de un buen monto económico producto del 6-1 de anoche ante Botafogo. Veamos todos los detalles.

Sigue la fiesta en el Cusco luego de la goleada de Cienciano por 6-1 a Botafogo en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Si bien ya se habló del gran nivel futbolístico del equipo imperial y que mereció en todo sentido el marcador mencionado, ahora también existe una alegría importante en el aspecto económico que seguramente celebra la directiva.

Publicidad

🇵🇪❤️🔝 ¡El Papá de América! Una goleada de @Club_Cienciano para soñar con los Cuartos de Final



🏆 CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista pic.twitter.com/3EoUtV5xBL — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 14, 2026

Sabiendo que desde Conmebol tienen determinados premios económicos para cada equipo participante de la Copa Sudamericana 2026 al conseguir distintos méritos deportivos como victorias o clasificaciones de por medio, ahora se pudo conocer que Cienciano obtuvo una ganancia de 600.000 dólares (equivalente a 2 millones 33 mil 448,60 soles) luego de apabullar el día de ayer a Botafogo.

Ahora, esta situación financiera podría ser aún mucho mejor para la directiva de Cienciano ya que de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 hablamos de un monto superior al mencionado. Serían unos 700.000 dólares (2 millones 359 mil 903,70 soles) de recompensa desde Conmebol y claramente es un aliciente muy importante para la institución.

Publicidad

Fuente: A Presión.

Matías Succar fue la gran figura de Cienciano ante Botafogo

Cienciano logró un triunfo histórico frente a Botafogo la noche de ayer en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y Matías Succar fue la estrella de la jornada luego de anotar un hat-trick. Lo más llamativo es que el delantero peruano todavía no había marcado goles durante esta Copa Sudamericana 2026 y ante el equipo brasileño se quitó toda la sal de encima para celebrar con los suyos.

Fueron dos goles de cabeza y uno de zurda al aprovechar una mala salida aérea por parte del arquero Warleson. Es así que Matías Succar fue realmente clave en la goleada de Cienciano y empieza a demostrar que puede ser un arma letal en el equipo titular, así que a partir de ahora veremos qué decisiones toma al respecto el entrenador Horacio Melgarejo de cara al partido de vuelta en Río de Janeiro.

Publicidad

🇵🇪😀 ¡El fútbol lo puso @clubcienciano! El minuto a minuto de la lluvia de goles en Cusco. pic.twitter.com/buJuf9jRVs — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 14, 2026

DATOS CLAVES