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Europa League

Alineaciones de Bournemouth y Sturm Graz por la Europa League: formaciones probables

Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bournemouth vs. Sturm Graz, Europa League
Bournemouth vs. Sturm Graz, Europa League

Se viene Bournemouth vs. Sturm Graz este jueves 15 de octubre desde las 14:00 hora de Perú por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Bournemouth y Sturm Graz

Bournemouth viene de ganarle 2-1 a Real Sociedad.

Sturm Graz viene de empatar 0-0 con Rennes.

Las alineaciones de Bournemouth y Sturm Graz

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic, Adrien Truffert, António Silva, James Hill, Adam Smith, David Brooks, Ryan Christie, Tyler Adams, Evanilson, Marcus Tavernier, Rayan. DT: Marco Rose.

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Sturm Graz (4-2-3-1): Daniil Khudyakov, Luis Balbo, Paul Koller, Joshua Quarshie, Albert Vallci, Simon Seidl, Valmir Matoshi, Luca Weinhandl, Belmin Beganović, Jacob Peter Hödl, Jürgen Heil. DT: Fabio Ingolitsch.

Suplentes de Bournemouth: Lewis Cook, Julio Soler, Ben Gannon-Doak, Bafodé Diakité, Michele Di Gregorio, Alex Toth, Alvaro Rodriguez, Mack Allan.

Suplentes de Sturm Graz: Jon Gorenc Stankovič, Axel Kayombo, Oumar Diakité, Petar Petrović, Ammar Helac, Arjan Malić, Jonas Peinhart, Julian Halwachs, Elias Lorenz.

La previa de Bournemouth y Sturm Graz: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 14:00 (hora de Perú)
  • Próximo partido de Bournemouth: vs. Milan, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Sturm Graz: vs. Marseille, jueves 22 de octubre
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