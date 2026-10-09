Alavés vs. Atlético de Madrid en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Alavés y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre el Estadio de Mendizorroza recibe un partido con contrastes marcados: Alavés quiere sostenerse entre los puestos de arriba y el Atlético de Madrid llega con la mejor racha de la jornada.

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Son ocho fechas de LaLiga y la tabla ya empieza a marcar distancias. Un triunfo visitante metería más presión en la parte alta, mientras que un buen resultado local reforzaría el arranque sorpresivo del equipo vitoriano.

Horario del partido

Perú: 09:15 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Alavés llega golpeado en lo anímico más que en lo numérico: viene de un empate sin goles ante Athletic Bilbao que frenó una racha negativa de dos derrotas, una de local contra Valencia y otra como visitante frente al Racing de Santander. Con 11 puntos en siete partidos, el equipo se mantiene sexto, una ubicación que nadie esperaba a esta altura y que ahora tiene que confirmar ante un rival de otro nivel.

El Atlético de Madrid atraviesa un presente inmejorable. Ganó los últimos tres compromisos, incluido el derbi ante Real Madrid por 2-1, además de goleadas por 4-0 a Osasuna y 3-0 a Real Sociedad como visitante. Con 16 unidades, marcha segundo y llega a Vitoria con la confianza de quien no pierde hace rato y encadena resultados contundentes.

El historial entre Alavés y Atlético de Madrid

El historial entre ambos está parejo: de cinco enfrentamientos recientes, el Atlético ganó dos, Alavés uno y hubo dos empates, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado, cuatro en total. El duelo más reciente, en enero, lo ganó el Atlético por 1-0. Antes hubo dos igualdades consecutivas y, más atrás, triunfos repartidos para cada equipo.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/01/2026 Atlético de Madrid vs. Alavés 1-0 LaLiga 25/26 30/08/2025 Alavés vs. Atlético de Madrid 1-1 LaLiga 25/26 03/05/2025 Alavés vs. Atlético de Madrid 0-0 2024-25 23/11/2024 Atlético de Madrid vs. Alavés 2-1 2024-25 21/04/2024 Alavés vs. Atlético de Madrid 2-0 2023-24

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 14:00 hs

Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 07:00 hs

Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 11:30 hs

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 14:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis