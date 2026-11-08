Alineaciones de Celta y Levante por la LaLiga: formaciones probables

Celta y Levante se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Balaidos por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celta recibe a Levante este domingo 8 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de caer 0-3 ante Rayo Vallecano y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Levante viene de caer 0-2 ante Atlético de Madrid y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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