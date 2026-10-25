Alineaciones de Real Sociedad y Levante por la LaLiga: formaciones probables

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de ganarle 5-2 a Málaga y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Levante viene de ganarle 3-1 a Athletic Bilbao y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Sociedad y Levante
Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro, Héctor Fort, Jon Martín, Mamadou Sarr, Sergio Gómez, Takefusa Kubo, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson. DT: Pellegrino Matarazzo.
Levante (4-3-3): Mathew Ryan, Jeremy Toljan, Ifeanyi Ndukwe, Aïssa Mandi, Manu Sánchez, Jon Ander Olasagasti, Oriol Rey, Daniel Requena, Víctor García Raja, Iván Romero de Ávila Araque, Brugué. DT: Luís Castro.
Bajas y ausentes de Real Sociedad y Levante
Real Sociedad:
- Luken Beitia (esguince de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
Levante:
- Enzo Bardeli (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Álex Primo (lesión de hombro)
- Karl Etta Eyong (lesión en el muslo)
La previa de Real Sociedad y Levante: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 12:30 (hora de Perú)
- Estadio: Reale Arena
- Historial: 32 cruces — Real Sociedad ganó 10, Levante ganó 11 y empataron 11
- Último antecedente: 04/04/2026: Real Sociedad 2-0 Levante
- Próximo partido de Real Sociedad: vs. Athletic Bilbao, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Levante: vs. Atlético de Madrid, sábado 31 de octubre