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Alineaciones de Real Sociedad y Levante por la LaLiga: formaciones probables

Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Reale Arena por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Sociedad vs. Levante, LaLiga
Real Sociedad vs. Levante, LaLiga

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de ganarle 5-2 a Málaga y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Levante viene de ganarle 3-1 a Athletic Bilbao y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Sociedad y Levante

Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro, Héctor Fort, Jon Martín, Mamadou Sarr, Sergio Gómez, Takefusa Kubo, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson. DT: Pellegrino Matarazzo.

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Levante (4-3-3): Mathew Ryan, Jeremy Toljan, Ifeanyi Ndukwe, Aïssa Mandi, Manu Sánchez, Jon Ander Olasagasti, Oriol Rey, Daniel Requena, Víctor García Raja, Iván Romero de Ávila Araque, Brugué. DT: Luís Castro.

Bajas y ausentes de Real Sociedad y Levante

Real Sociedad:

  • Luken Beitia (esguince de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Levante:

  • Enzo Bardeli (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Álex Primo (lesión de hombro)
  • Karl Etta Eyong (lesión en el muslo)

La previa de Real Sociedad y Levante: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 12:30 (hora de Perú)
  • Estadio: Reale Arena
  • Historial: 32 cruces — Real Sociedad ganó 10, Levante ganó 11 y empataron 11
  • Último antecedente: 04/04/2026: Real Sociedad 2-0 Levante
  • Próximo partido de Real Sociedad: vs. Athletic Bilbao, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Levante: vs. Atlético de Madrid, sábado 31 de octubre
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