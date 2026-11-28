Elche y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Estadio Martínez Valero por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Elche recibe a Atlético de Madrid este sábado 28 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. Elche viene de empatar 1-1 con Levante y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 3-0 a Getafe y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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