Alineaciones de Málaga y Racing de Santander por la LaLiga: formaciones probables

Málaga y Racing de Santander se enfrentan este sábado 7 de noviembre en La Rosaleda por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Málaga recibe a Racing de Santander este sábado 7 de noviembre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. Málaga viene de caer 1-2 ante Betis y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Racing de Santander viene de caer 0-3 ante Real Madrid y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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