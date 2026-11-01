Dónde ver EN VIVO Racing vs. Real Madrid por LaLiga: hora, canales de TV y streaming online

Racing y Real Madrid miden fuerzas el día de hoy domingo 1 de noviembre. Por la fecha 11 de LaLiga. El Estadio El Sardinero ubicado en la ciudad de Santander será testigo de una nueva oportunidad para que los merengues sigan acortando distancias en la tabla de posiciones, mientras que los locales buscarán dar la sorpresa. Conoce los detalles de la transmisión y los horarios programados.

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En cuanto a cómo llegan cada uno de los equipos para el encuentro, Racing viene de derrotar 2-1 a Espanyol jugando en condición de local. Por otro lado, Real Madrid consiguió un gran triunfo por 2-1 contra FC Barcelona en el Spotify Camp Nou y con lo cual tienen la moral a tope para seguir por el camino de las victorias. En resumen, se viene un prometedor partido en Santander.

¿A qué hora de juega Racing vs. Real Madrid por LaLiga?

08:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

09:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

10:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

11:15 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

12:15 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

16:15 | España

¿Dónde ver Racing vs. Real Madrid por LaLiga?

Sudamérica | DSports y DGO

Brasil | CazéTV

España | DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar y Movistar+

México | Sky Sports e izzi

Estados Unidos | ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV

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Posibles alineaciones de Racing vs. Real Madrid por LaLiga

Racing | Julen Agirrezabala; Álvaro Mantilla, Pablo Ramón, Christian Belocian, Aarón Martín; Iván Martín, Matteo Prati, Andrés Martín, Íñigo Vicente, Sergio Canales y Yassir Zabiri. DT: José Alberto López.

Real Madrid | Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomandé y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

DATOS CLAVES

Racing y Real Madrid juegan el 1 de noviembre en el Estadio El Sardinero .

juegan el en el . A las 10:15 (Perú) inicia el partido de LaLiga transmitido por DSports .

inicia el partido de transmitido por . Real Madrid, dirigido por José Mourinho, llega tras ganar 2-1 al FC Barcelona.