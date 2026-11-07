Málaga vs. Racing de Santander en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Málaga y Racing de Santander se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en La Rosaleda, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Málaga recibe a Racing de Santander este sábado 7 de noviembre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. El fondo de la tabla pesa cada vez más en Málaga y la urgencia ya no admite excusas. Enfrente aparece un Racing que tampoco viene mostrando solidez, así que hay margen para que cualquiera se lleve los tres puntos.

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Son equipos que necesitan sumar ya, más allá de la diferencia en la tabla. Para el local, perder terreno en estas instancias puede complicar seriamente lo que resta del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

El Málaga llega golpeado tras caer 1-2 ante Betis como visitante, resultado que lo mantiene último con apenas 5 puntos en 11 fechos. Antes de esa derrota había rescatado un empate frente a Alavés, pero el traspié goleado 2-5 contra Real Sociedad dejó en evidencia que el equipo sigue sin encontrar equilibrio defensivo en condición de local, algo que necesita revertir cuanto antes.

El Racing de Santander se ubica 16° con 11 unidades, una posición que le permite mirar la tabla con algo más de calma que su rival. Viene de un golpe duro, la derrota 0-3 en su cancha ante Real Madrid, pero antes había logrado un triunfo ajustado 2-1 sobre Espanyol que demuestra que el equipo puede competir cuando está enfocado. La irregularidad es su principal problema en este arranque de temporada.

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El historial entre Málaga y Racing de Santander

El historial entre ambos tiene 30 antecedentes y una ligera ventaja para el Málaga, que ganó 13 veces por 9 del Racing, con 8 empates en el medio. En goles también manda el conjunto andaluz, con 40 anotaciones contra 31 del equipo cántabro.

En los enfrentamientos más recientes la paridad se hizo evidente: el último cruce terminó 1-1, y antes de eso el Racing se impuso dos veces seguidas, incluyendo un contundente 3-0. Más atrás en el tiempo hubo un 0-0 y resultados ajustados que marcan una rivalidad pareja en la última década.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Málaga vs. Racing de Santander 1-1 Segunda División 05/10/2025 Racing de Santander vs. Málaga 3-0 Segunda División 01/02/2025 Racing de Santander vs. Málaga 2-1 Segunda División 23/11/2024 Málaga vs. Racing de Santander 0-0 Segunda División 05/03/2023 Málaga vs. Racing de Santander 0-1 Segunda División 01/10/2022 Racing de Santander vs. Málaga 0-0 Segunda División 23/02/2020 Málaga vs. Racing de Santander 2-0 Segunda División 17/08/2019 Racing de Santander vs. Málaga 0-1 Segunda División 09/04/2012 Málaga vs. Racing de Santander 3-0 Primera División 21/11/2011 Racing de Santander vs. Málaga 1-3 Primera División

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Horario del partido

Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 10:15 hs

Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 12:30 hs

Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis