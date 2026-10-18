Alineaciones de Málaga y Real Sociedad por la LaLiga: formaciones probables

Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. Málaga viene de empatar 1-1 con Espanyol y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de ganarle 3-2 a Deportivo La Coruña y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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