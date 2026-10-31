Alineaciones de Rayo Vallecano y Celta por la LaLiga: formaciones probables

Rayo Vallecano recibe a Celta este sábado 31 de octubre desde las 10:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. Rayo Vallecano viene de caer 0-3 ante Elche y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Celta viene de empatar 0-0 con Betis y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Rayo Vallecano y Celta
Rayo Vallecano (4-2-3-1): Emil Audero, Iván Balliu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa, Óscar Valentín, Isi Palazón, Unai López, Jorge De Frutos, Sergio Camello, Darwin Machis. DT: Beñat San José.
Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Javi Galán, Pablo Durán, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.
Bajas y ausentes de Rayo Vallecano y Celta
Rayo Vallecano:
- Andrei Florin Rațiu (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Luiz Felipe (rotura de ligamentos cruzados)
- Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
- Pathé Ciss (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Celta:
- Miguel Román (ausencia)
- Carl Starfelt (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Álvaro Núñez (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Borja Iglesias (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Jones El-Abdellaoui (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Pablo Meixús (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Rayo Vallecano y Celta: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 10:15 (hora de Perú)
- Estadio: Vallecas Stadium
- Historial: 40 cruces — Rayo Vallecano ganó 17, Celta ganó 10 y empataron 13
- Último antecedente: 18/01/2026: Celta 3-0 Rayo Vallecano
- Próximo partido de Rayo Vallecano: vs. Real Sociedad, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Celta: vs. Levante, domingo 8 de noviembre