Dónde ver EN VIVO Rayo Vallecano vs. Celta por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Rayo Vallecano recibe a Celta este sábado 31 de octubre desde las 10:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Rayo necesita frenar una caída que lo dejó incómodo en la tabla, mientras el Celta llega con la tranquilidad de no perder hace varias fechas.
Son puntos importantes para dos equipos que pelean por estabilizarse en la mitad de la tabla antes de que LaLiga entre en su tramo de noviembre.
La actualidad de ambos equipos
El Rayo Vallecano llega golpeado después de la goleada que le hizo Elche de local, un resultado que lo complica en la tabla: está 17° con apenas 9 puntos en 9 partidos. Antes de esa derrota había sumado de a uno en dos empates seguidos como visitante, ante Getafe y Osasuna, así que el equipo necesita volver a convertir en su propia cancha para despegarse de la zona baja.
El Celta, en cambio, está más cómodo: viene de empatar sin goles de local ante Betis y antes había ganado un partido clave ante Alavés. Son 12 puntos en 10 fechas y el noveno puesto, con una base de resultados parejos que le permite viajar a Vallecas sin la urgencia que sí tiene su rival.
El historial entre Rayo Vallecano y Celta
El historial entre ambos tiene 40 antecedentes y favorece al Rayo Vallecano, que ganó 17 veces por 10 del Celta, con 13 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 48 a 43.
En los enfrentamientos recientes no hay un dominador claro. El Celta se impuso 3-0 en el último cruce y también ganó 3-0 en otro antecedente, pero el Rayo respondió con triunfos como el 2-1 de enero de 2025 y varios empates que muestran la paridad del cruce en los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/01/2026
|Celta vs. Rayo Vallecano
|3-0
|Primera División
|21/09/2025
|Rayo Vallecano vs. Celta
|1-1
|Primera División
|18/05/2025
|Celta vs. Rayo Vallecano
|1-2
|Primera División
|10/01/2025
|Rayo Vallecano vs. Celta
|2-1
|Primera División
|31/03/2024
|Celta vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|11/12/2023
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
|11/03/2023
|Celta vs. Rayo Vallecano
|3-0
|Primera División
|10/11/2022
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
|05/02/2022
|Celta vs. Rayo Vallecano
|2-0
|Primera División
|01/11/2021
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 10:15 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 08:00 hs
- Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 12:30 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 08:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 10:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 12:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Rayo Vallecano y Celta se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
- Celta suma 12 puntos en el torneo.