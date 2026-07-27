Arsenal prepara oferta para fichar a Vinicius, pero el Real Madrid busca retenerlo

Lucha por Vinicius Junior, su futuro es incierto, pero el Real Madrid y Arsenal manejan propuestas importantes por él.

El mercado de fichajes parece que tiene una nueva novela en su edición de verano. Vinicius Junior todavía no ha definido al 100% su futuro para la siguiente temporada que se aproxima. El atacante brasileño está entre Madrid y Londres.

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El Real Madrid es el que en estos momentos tiene la sartén por el mango con el brasileño. Al menos hasta mitad de temporada ya que tiene contrato hasta mediados del 2027. Por ese motivo están haciendo el esfuerzo por mantenerlo en el equipo y que consiga renovar.

Vinicius Junior en el Real Madrid (Foto: Getty).

El atacante ha recibido una contraoferta por parte del Real Madrid por un nuevo contrato según el periodista Florian Plettenberg. Esperan que se pueda llegar a resolver esto lo más pronto posible. En total son 3 meses los que llevan negociando para poder hacer que el extremo se pueda mantener en el club.

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Arsenal suelta la billetera por una nueva estrella

Por otro lado, el Arsenal lo que está buscando es lograr tener una nueva figura para la próxima temporada. Dar un salto de calidad con la intensión de lograr pelear nuevamente la Premier League, así como también la Champions League. Torneos en los que ha sido protagonista en las últimas campañas.

El mismo periodista Florian Plettenberg confesó que por parte de los ‘gunners’ están preparando una gran oferta. Ya el entorno del futbolista ha sido notificado para que no tome una decisión apresurada. Están viendo de poder llegar a hacer una oferta que pueda llenar las expectativas del atacante y así se pueda mudar a Londres.

Josh Kroenke y Stan Kroenke (Foto: Getty).

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Se rumorea que por parte de la familia de los Kroenke están viendo de poner mucho dinero para esta operación. Saben que es un jugador que los llevará al siguiente nivel, algo que necesitan para conseguir seguir en el camino de los títulos.

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