Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Leganés: canales de TV y streaming online

El cuadro 'blanco' afrontará un nuevo partido de entrenamiento ante Leganés. Revisa a qué hora juega y dónde podrás seguir la transmisión.

El Real Madrid continúa con su preparación para la temporada 2026/27 y este martes afrontará un nuevo ensayo futbolístico frente al Leganés. A diferencia de un amistoso tradicional, el compromiso será una sesión de entrenamiento a puertas cerradas, pensada para que José Mourinho siga evaluando a su plantel antes del inicio oficial de la campaña.

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Aunque el encuentro no contará con una transmisión completa, los hinchas madridistas sí podrán seguir parte de la acción. A continuación, conoce dónde se podrá ver este compromiso, los horarios en distintos países y cómo llegan ambos equipos a este nuevo examen de pretemporada.

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Leganés?

El partido de entrenamiento entre Real Madrid y Leganés se disputará a puertas cerradas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, por lo que no tendrá una emisión íntegra como sucede con los amistosos convencionales.

Sin embargo, los primeros 50 minutos del encuentro podrán verse en vivo a través de Real Madrid TV, tal como ocurrió días atrás en el ensayo frente al Alcorcón. Después de ese tramo inicial, la transmisión llegará a su fin y el resto del compromiso se desarrollará de manera privada.

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🚨 El Real Madrid jugará un partido de entrenamiento contra el Leganes MAÑANA.



PODREMOS VER SOLO LOS PRIMEROS 50 MINUTOS EN VIVO POR REAL MADRID TV. Como fue vs Alcorcon.



Es un partido de entrenamiento, no es ni amistoso. pic.twitter.com/xWoMBIOKmr — MT2 (@madrid_total2) July 27, 2026

Horarios del Real Madrid vs Leganés en Perú y Sudamérica

El compromiso está programado para este martes 28 de julio y comenzará a las siguientes horas:

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas

11:00 horas Bolivia, Venezuela y Chile: 12:00 horas

12:00 horas Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 13:00 horas

13:00 horas México: 10:00 horas

10:00 horas España: 18:00 horas

¿Cómo llegan Real Madrid y Leganés?

El conjunto blanco afrontará su segundo partido de preparación bajo las órdenes de José Mourinho. En su anterior entrenamiento competitivo venció por 1-0 al Alcorcón gracias a un penal convertido por Yáñez, en un duelo que permitió al técnico seguir observando a varios futbolistas del primer equipo y a jóvenes de la cantera.

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Por su parte, Leganés también continúa afinando detalles para el inicio de la temporada. El equipo dirigido por Rubén Albés llegará a este compromiso tras completar varios encuentros de preparación, entre ellos una reciente victoria por 2-0 sobre el Penafiel, resultado que fortaleció la confianza del plantel antes de medirse con el Real Madrid.

DATOS CLAVES

Real Madrid jugará ante Leganés este martes 28 de julio en entrenamiento a puertas cerradas.

José Mourinho dirigirá al Real Madrid en su segundo ensayo de la pretemporada 2026/27.

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