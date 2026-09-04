Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga 2026/2027 tras la derrota del Real Madrid ante Betis

Real Madrid perdió y se quedó sin invicto. Gran victoria de Betis en el arranque de la cuarta jornada de LaLiga para subirse a lo más alto. Festeja Barcelona.

En un final de partido muy emotivo y con polémica, Real Betis le ganó al Real Madrid por 1-0 en La Cartuja en el arranque de la cuarta fecha de LaLiga 2026-2027. De esta manera, los Verdiblancos le quitaron el invicto a los Merengues y se subieron al primer lugar, aunque FC Barcelona los puede superar este domingo.

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El Betis lo ganó con un gol del irlandés Troy Parrott en el segundo tiempo. Aprovechó un rebote de Thibaut Courtois tras una gran atajada a un cabezazo. El equipo de Manuel Pellegrini lo sufrió sobre el final por un tanto anulado a Carlos Espí y un penal de Kylian Mbappé.

Real Madrid no jugó un buen segundo tiempo y se quedó con las manos vacías. Tras el gol de Parrott, lo empató con un golazo de media chalaca de Carlos Espí, pero, finalmente, fue anulado por un offside previo, visto vía VAR. Luego, Kylian Mbappé no pudo aprovechar un penal, que fue bien detenido por Álvaro Valles, aunque hubo mucha discusión por una presunta invasión.

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Hubo muchas discusiones post partido y reclamos del lado del conjunto blanco, sobre todo, Vinícius Júnior. Muchos cuestionaron la decisión final de que el penal no se repitió, aunque de acuerdo con las imágenes del VAR, el fallo estuvo correcto por parte del árbitro Javier Iglesias desde la cabina y de Alejandro Hernández en campo.

Tabla de posiciones de LaLiga tras el Betis 1-0 Real Madrid

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Barcelona 9 3 3 0 0 +10 2 Real Madrid 9 4 3 0 1 +7 3 Real Betis 9 4 3 0 1 0 4 Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 +4 5 Alavés 7 3 2 1 0 +4 6 Osasuna 7 3 2 1 0 +2 7 Sevilla 6 3 2 0 1 +1 8 Deportivo de A Coruña 5 3 1 2 0 +2 9 Levante 4 3 1 1 1 0 10 Racing de Santander 4 3 1 1 1 0 11 Real Sociedad 4 4 1 1 2 -3 12 Espanyol 3 3 1 0 2 +1 13 Athletic Club 3 3 1 0 2 -2 14 Getafe 3 3 1 0 2 -3 15 Villarreal 2 3 0 2 1 -1 16 Celta de Vigo 2 4 0 2 2 -3 17 Valencia 1 3 0 1 2 -3 18 Rayo Vallecano 1 3 0 1 2 -4 19 Elche 1 3 0 1 2 -6 20 Málaga 1 3 0 1 2 -6

Resultados de la fecha 4 de LaLiga 2026/2027

VIERNES 4 DE SETIEMBRE

Real Betis 1-0 Real Madrid (Troy Parrott 81′)

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SÁBADO 5 DE SETIEMBRE

Athletic Club vs. Real Madrid | San Mamés | 9:15 A.M.

Rayo Vallecano vs. Racing de Santander | Municipal de Butarque | 11:30 A.M.

Villarreal vs. Deportivo La Coruña | Estadio de la Cerámica | 2:00 P.M.

DOMINGO 6 DE SETIEMBRE

Valencia vs. Barcelona | Mestalla | 9:15 A.M.

Alavés vs. Osasuna | Mendizorroza | 11:30 A.M.

Málaga vs. Levante | La Rosaleda | 11:30 A.M.

Espanyol vs. Sevilla | RCDE Stadium | 2:00 P.M.

LUNES 7 DE SETIEMBRE

Getafe vs. Celta de Vigo | Coliseum | 12:00 P.M.

Elche vs. Real Sociedad | Martínez Valero | 2:30 P.M.

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