Dónde ver EN VIVO el amistoso Inter vs. Real Betis: hora, canales de TV y streaming online

El Inter y el Real Betis afrontan este sábado su último amistoso de pretemporada. Mira los detalles como horarios y transmisión.

El Inter y el Real Betis se enfrentan hoy, sábado 15 de agosto, en un partido amistoso internacional programado para las 12:30 p.m. de Perú. El encuentro, que se juega en el Estadio San Nicola, de Bari, Italia, sirve como cierre de preparación para ambos equipos antes del arranque oficial de temporada.

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El conjunto italiano, dirigido por Cristian Chivu, llega a este compromiso tras vencer 2-1 a la Juventus y con la mira puesta en el inicio de la Serie A. Para el Inter, este partido funciona como su último ensayo de pretemporada. Para su arranque de temporada, debe enfrentar el próximo sábado 22 de agosto ante Monza.

Por su parte, el equipo de Manuel Pellegrini viene de igualar 2-2 con el AFC Bournemouth en su anterior amistoso de preparación. El Real Betis también usa este cruce como su última prueba general antes de su estreno liguero ante la Real Sociedad el próximo viernes 21 de agosto por LaLiga.

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¿Dónde ver EN VIVO Inter vs. Real Betis?

El partido amistoso entre Inter y Real Betis, que se juega en Bari, Italia, tiene transmisión vía streaming para todo el mundo por la plataforma DAZN. En TV, solo para Argentina, se puede disfrutar por la pantalla de TyC Sports.

¿A qué hora se juega Inter vs. Real Betis?

Inter vs. Real Betis, que se disputa este sábado 15 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Chile: 1:30 p.m.

1:30 p.m. Argentina y Uruguay: 2:30 p.m.

2:30 p.m. México: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Estados Unidos: 10:30 a.m. (PT) y 1:30 p.m. (ET)

10:30 a.m. (PT) y 1:30 p.m. (ET) España e Italia: 7:30 p.m.

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