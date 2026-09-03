“No estoy feliz”: José Mourinho rompió el silencio sobre los escándalos mediáticos de Raúl Asencio

José Mourinho habló en conferencia de prensa y mostró su postura sobre los incidentes de Raúl Asencio fuera de la cancha. Advirtió que esta clase de comportamientos dañan la reputación de la institución.

Raúl Asencio se ha convertido en un protagonista mucho más mediático fuera que dentro de los campos de juego. Si bien se encuentra lesionado en estos momentos, durante las últimas horas se conoció de una condena por manejar ebrio en Gran Canaria y anteriormente por estar involucrado en una denuncia por exposición de videos íntimos. Es así que José Mourinho reaccionó al respecto.

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¡ASENCIO ES CONDENADO! 🚨🚓



Raúl Asencio fue condenado por conducir bajo la influencia del alcohol y recibió una multa de €14,400 + la retirada de su licencia durante 8 meses.



Todo esto porque el jugador del Real Madrid dio un porcentaje que casi multiplicaba x4 el máximo… pic.twitter.com/JZOY6TZ8QU — Andre Marín (@andremarinpuig) September 2, 2026

Si bien el día de hoy se confirmó que Raúl Asencio quedó absuelto por el delito contra la intimidad en un hecho ocurrido en el año 2023, todavía deberá cumplir con el pago de una multa de 14.400 euros y el retiro de la licencia de conducir durante los próximos 8 meses. Por ello es que José Mourinho no se mostró ajeno a la situación y habló de forma contundente en conferencia de prensa.

“Hablé con él cuando llegué. En Valdebebas es un profesional de verdad. Cuando estaba bien nadie entrenaba más y mejor que él, ahora que está lesionado es el primero en llegar, el último en salir. Es una dedicación extrema en su recuperación, pero un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año”; expresó José Mourinho.

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Luego de ello, el estratega fue mucho más drástico con el comportamiento del zaguero. “Todo lo que haces fuera de tu área profesional daña el prestigio de un club que es intocable. Con esto te estoy diciendo, prácticamente, que no estoy feliz. Errores todos los hacemos, pero errores acumulados es una cosa diferente. El club ha abierto un expediente. Lo que define bien mi modo de reaccionar a todo esto es que un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día”.

"UN JUGADOR DE REAL MADRID ES JUGADOR DE REAL MADRID 24 HORAS POR DÍA" 💬



La respuesta de José Mourinho al ser consultado por la situación de Raúl Asencio.



📌 El defensor del Merengue dio positivo en un test de alcoholemia en su vehículo. #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/EHOCdvEwsv — DSPORTS (@DSports) September 3, 2026

El comunicado oficial de Raúl Asencio tras sus escándalos mediáticos

Luego de un buen tiempo en silencio y viendo la situación complicada vivida durante los últimos meses, Raúl Asencio aprovechó su más reciente absolución del caso suscitado en el año 2023 y se pronunció a través de sus redes sociales. El defensor de Real Madrid esclareció todas las dudas de lo que se le acusaba y fue muy claro en que se pueda difundir la verdad con el mismo énfasis del pasado.

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“Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido absuelto. Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. A quienes hablaron sobre mí durante estos meses, solo les pido que, ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención”; expresó Raúl Asencio en sus redes sociales oficiales.

Fuente: Raúl Asencio.

DATOS CLAVES

Raúl Asencio fue absuelto por delito íntimo y multado con 14.400 euros.

fue absuelto por delito íntimo y multado con 14.400 euros. 8 meses estará sin licencia de conducir tras manejar ebrio en Gran Canaria .

estará sin licencia de conducir tras manejar ebrio en . Real Madrid abrió un expediente al jugador, según declaró el técnico José Mourinho.