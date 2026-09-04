Dónde ver EN VIVO Betis vs. Real Madrid por LaLiga 2026/2027: hora, canales de TV y streaming online

Revisa aquí horarios, las señales de transmisión y más detalles para el partido entre Real Betis y Real Madrid por la fecha 4 de LaLiga 2026/2027.

El Real Betis y el Real Madrid se enfrentan hoy, viernes 4 de septiembre de 2026, en el inicio de la jornada 4 de LaLiga 2026/2027, en un partido que inicia a las 2:00 P.M. de Perú. El encuentro se disputará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, con el cuadro verdiblanco como local.

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El cuadro ‘verdiblanco’ llega a este cruce después de caer por 5-2 ante el Levante en la anterior fecha y busca reaccionar en casa. Además, el equipo de Manuel Pellegrini aparece en el 7.º puesto y busca subir en la tabla de posiciones.

Por su parte, el equipo ‘merengue’ viene de golear 4-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu y se presenta en Sevilla ubicado en el 2.º lugar con puntaje ideal (9 sobre 9 igual que FC Barcelona).

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¿Dónde ver EN VIVO Betis vs. Real Madrid?

El partido entre Betis y Real Madrid, que se juega en La Cartuja, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica (con excepción de Brasil): ESPN , Disney+ Premium

, Brasil: CazéTV

México: Sky Sports México , Sky+ , izzi

, , Estados Unidos: ESPN Deportes , ESPN+ , ESPN App , fuboTV

, , , España: M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD, Movistar+

¿A qué hora se juega Betis vs. Real Madrid?

Betis vs. Real Madrid, duelo por LaLiga que se juega este viernes 4 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.

Estados Unidos: 12:00 P.M. (PT) y 3:00 P.M. (ET)

y España: 9:00 P.M.

DATOS CLAVE