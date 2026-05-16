Barcelona vs Atlético de Madrid: a qué hora y dónde ver EN VIVO la final de la Copa de la Reina 2026 en Perú y Sudamérica

Gran Canaria ya está lista para albergar una de las grandes citas del fútbol español: la final de la Copa de la Reina.

Gran Canaria será sede de la gran final de la Copa de la Reina, donde el Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid hoy, sábado 16 de mayo, en un duelo de alto nivel. Las ‘azulgranas’ buscarán su segundo título de la temporada antes de la final de Champions League, mientras que las ‘colchoneras’ sueñan con volver a conquistar el trofeo tras tres años.

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Por su parte, el ‘Barca’ parte como principal candidato al título. Tras asegurar la Liga, el equipo de Pere Romeu buscará su duodécima Copa de la Reina, respaldado por su dominio histórico en el fútbol femenino español. Sin embargo, no podrá contar con Laia Aleixandri ni con Caroline Graham Hansen.

En tanto, las ‘rojiblancas’ llegan tras caer en el derbi ante el Real Madrid y ven en este torneo su última gran oportunidad de cerrar la temporada de forma positiva. Sin chances de clasificar a la Champions, buscarán despedirse con un título.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid por la final de la Copa de la Reina?

El partido se juega hoy, sábado 16 de mayo de 2026, desde las 14:00 horas de Perú. En países como Argentina y Chile, arrancará a las 16:00 horas, en México a las 13:00 horas y en España a las 21:00 horas.

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¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid en vivo?

El encuentro podrá verse en Sudamérica a través de la plataforma de streaming Disney Plus; en México será transmitido por ESPN y Disney Plus. En España irá por TV3, RTVE Play y Movistar Plus, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por ESPN Deportes y fuboTV.

DATOS CLAVES

Barcelona y Atlético de Madrid juegan hoy, 16 de mayo, la final en Gran Canaria.

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El técnico Pere Romeu buscará guiar al equipo azulgrana hacia su duodécima Copa de la Reina.