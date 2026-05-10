Árbitro de Real Madrid vs. Barcelona: ¿Quién dirige el clásico hoy y quién está en el VAR?

Conoce quién será el árbitro principal, y el del VAR. Para el clásico español de Real Madrid vs. Barcelona, que va a definir todo en la Liga.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha confirmado que Alejandro Hernández Hernández será el encargado de dirigir el Clásico de este domingo 10 de mayo de 2026. El colegiado canario asume la responsabilidad en un duelo decisivo correspondiente a la jornada 35 de LALIGA EA Sports.

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Este enfrentamiento en el Spotify Camp Nou representa el sexto Clásico oficial en la trayectoria de Hernández Hernández. Su designación llega en un momento crítico de la temporada, donde el resultado podría definir matemáticamente al campeón del torneo.

La asistencia tecnológica de Javier Iglesias Villanueva

En la sala VOR, el encargado de supervisar el VAR será Javier Iglesias Villanueva, perteneciente al Comité Gallego. Su labor será fundamental para asistir al equipo de campo en las acciones más complejas y garantizar la justicia deportiva mediante la tecnología.

El equipo arbitral se completa con los asistentes José Enrique Naranjo y Marcos Cerdán, mientras que Sergio Escriche ejercerá como cuarto árbitro. Esta estructura busca ofrecer la máxima precisión en uno de los eventos deportivos con mayor audiencia a nivel mundial.

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Antecedentes y relevancia de Alejandro Hernández Hernández

Hernández Hernández cuenta con un balance previo en estos duelos de dos victorias para el Barcelona, una para el Real Madrid y dos empates. Su amplia experiencia en partidos de alta tensión le ha permitido ser una elección recurrente para los compromisos de máxima exigencia.

La temporada pasada, este mismo árbitro dirigió el choque entre ambos equipos también en la jornada 35, un encuentro que finalizó con un marcador de 4-3. Hoy, todas las miradas estarán puestas en su gestión para asegurar que el fútbol sea el único protagonista sobre el césped.

Alejandro Hernandez Hernandez trabajando en La Liga EA Sports mirando el VAR. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

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