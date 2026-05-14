Robert Lewandowski se iría del Barcelona. Inmediatamente, surge un nombre como reemplazo. Se pagaría 70 millones de euros por su fichaje, monto menor a lo que costaría Julián Álvarez.

FC Barcelona ya empieza a pensar en la próxima temporada y el puesto de centrodelantero tendría novedades. Es que Robert Lewandowski estaría cerca de irse del club y ya suena un nombre para ser su reemplazante. Se trata del brasileño João Pedro del Chelsea, quien estaría con ventaja en la consideración del director deportivo Deco, por encima de Julián Álvarez.

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Robert Lewandowski estaría viviendo sus últimos momentos con la camiseta blaugrana. De acuerdo a Fabrizio Romano y Matteo Moretto, se iría del club a final de temporada. Esto obliga a la directiva del Barça a buscarle un reemplazo, cuyo elegido sería João Pedro, según adelantó el periodista Cahe Mota en Globo y el diario Mundo Deportivo de España.

Robert Lewandowski dejaría al Barça a final de temporada (X @FabrizioRomano).

Durante los últimos meses, el nombre que sonó fuerte para los ‘Culés’ para el puesto de ‘9’ era Julián Álvarez. Sin embargo, el interés del PSG, revelado por Gastón Edul, es muy fuerte y ya se comenta sobre la chance de pagar entre 140 y 150 millones de euros por su fichaje, de acuerdo al diario AS. Así, esa opción empieza a alejarse del Camp Nou.

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Barcelona pagaría 70 millones por João Pedro

Con la opción de Julián Álvarez casi descartada ante esta situación con PSG, Deco le apunta a otro delantero con el que ya ha tenido contacto. João Pedro sería el elegido para ser el nuevo centrodelantero de Barcelona. Según Mundo Deportivo, su fichaje saldría sólo 70 millones de euros.

João Pedro, el fichaje que apunta Barcelona para reemplazar a Lewandowski (Getty Images).

El entorno del delantero brasileño del Chelsea ya ha sido contactado por el conjunto catalán. La operación es viable, sobre todo si el club londinense no entra en competencias europeas. Lo tiene muy difícil a dos fechas del final de la Premier League.

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Deco ya planea un futuro sin Lewandowski y João Pedro es el elegido de una lista de delanteros apuntados. Julián Álvarez empieza a enfriarse con el interés del PSG y las condiciones que no acepta el Atlético de Madrid para negociar con el Barça (incluir jugadores en la operación).

Las estadísticas de João Pedro en Chelsea

A pesar de no ser una fija como titular en Chelsea, João Pedro ha tenido buenas estadísticas en su primera temporada en Stamford Bridge. Convirtió 20 goles y dio 9 asistencias en 48 partidos (3,518 minutos). Cabe recordar que los ‘Blues’ pagaron alrededor de 63.7 millones de euros al Brighton por su fichaje.

Datos claves

70 millones de euros pagaría Barcelona por João Pedro para reemplazar a Robert Lewandowski.

pagaría Barcelona por João Pedro para reemplazar a Robert Lewandowski. 150 millones de euros pagaría el PSG por Julián Álvarez, alejándolo del club catalán.

pagaría el PSG por Julián Álvarez, alejándolo del club catalán. 20 goles y 9 asistencias registra João Pedro en 48 partidos con el Chelsea.