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Osasuna 1-2 Barcelona EN VIVO y GRATIS por LALIGA vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Conoce aquí todos los detalles del gran duelo entre ambos equipos en El Sadar por la jornada 34 de LaLiga de España.

¡Final del partido!

Barcelona consiguió un importante triunfo por 2-1 ante Osasuna y está cada vez más cerca del título.

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90' Tiempo agregado

El árbitro añadió 8 minutos más antes del final del partido.

88' ¡GOOOL DE OSASUNA!

Raúl conectó un cabezazo imposible para García y marcó el descuento.

86' ¡GOOOL DE BARCELONA!

Ferran Torres sentenció el partido con el 2-0.

81' ¡GOOOL DE BARCELONA!

Robert Lewandowski abre el marcador y pone en ventaja al Barcelona.

73' Tarjeta amarilla para Osasuna

Jon Moncayola fue amonestado tras una dura falta sobre Pedri, quien tuvo que ser atendido en el campo.

68' Joan García salva al 'Barca'

El portero del Barcelona realizó una tremenda atajada para evitar el gol de Rubén García.

49' Olmo se pierde una en el área

El volante aprovechó un gran pivoteo de Lewandowski, pero su remate se fue desviado del arco.

¡Inició el segundo tiempo!

Barcelona y Osasuna intentan abrir el marcador en la segunda mitad.

¡Final primer tiempo!

Ambos equipos se retiran a los vestuarios con el marcador igualado 0-0.

38' ¡Gran atajada de Joan García!

Otra vez Ante Budimir recibió un pase preciso y encontró espacio para rematar, pero Joan García respondió bien y desvió el balón al tiro de esquina.

36' ¡Osasuna estuvo cerca de marcar un verdadero golazo!

Ante Budimir dejó atrás a la defensa de Barcelona y sacó un remate peligroso que terminó estrellándose en el poste derecho.

31' ¡Barcelona tendrá una ocasión desde el tiro de esquina!

Roony Bardghji envió un centro al área de Osasuna, pero la defensa rechazó. Será tiro de esquina para Barcelona.

27' ¡Intenta Osasuna!

Ante Budimir conectó un centro dentro del área, pero Joan García logró quedarse con el balón.

24' Tarjeta amarilla para Barcelona

Gavi recibe la primera tarjeta amarilla del partido.

12' Tiro libre para el 'Barca'

Dani Olmo cobró un tiro libre, aunque no generó mayor peligro.

9' Se acerca el Barcelona

Barcelona armó una buena acción colectiva y Robert Lewandowski sacó el remate, aunque sin dirección al arco rival.

6' ¡Falta en el área!

Ante Budimir cayó dentro del área de Barcelona tras una entrada, pero el árbitro decidió no sancionar penal.

¡Inició el partido!

Barcelona y Osasuna ya se enfrentan en El Sadar por una nueva jornada de LaLiga de España.

¡Falta poco para que inicie el partido!

Barcelona y Osasuna están a menos de 10 minutos de dar inicio a su duelo en el estadio El Sadar.

Osasuna también sale a calentar

Empieza el calentamiento del 'Barca'

¡Alineación confirmada de Osasuna!

S. Herrera, Torró, Moncayola, Rubén García, Moi Gómez, Ante Budimir, Moro, V. Rosier, Javi Galán, Boyomo, Catena.

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¡Alineación confirmada de Barcelona!

Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Roony Bardghji, Fermín López, Dani Olmo y Robert Lewandowski.

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Esta será la camiseta que utilizará el Barcelona

El Sadar está listo para el Barcelona vs Osasuna

Últimos enfrentamientos entre Barcelona y Osasuna

  • 13.12.25 / LaLiga: Barcelona 2-0 Osasuna
  • 27.03.25 / LaLiga: Barcelona 3-0 Osasuna
  • 28.09.24 / LaLiga: Osasuna 4-2 Barcelona
  • 31.01.24 / LaLiga: Barcelona 1-0 Osasuna
  • 11.01.24 / Supercopa de España: Barcelona 2-0 Osasuna

¿Cómo llegan ambos equipos?

Barcelona y Osasuna afrontan este compromiso con objetivos muy distintos en la recta final de la temporada. El cuadro catalán pelea por mantenerse firme en la cima de LaLiga y acercarse cada vez más al campeonato, mientras que el conjunto local busca meterse en zona de clasificación a competiciones internacionales.

El equipo de Hansi Flick lidera la tabla con 85 puntos y le lleva nueve de ventaja al Real Madrid, por lo que necesita sumar de a tres para sostener su camino al título. En tanto, Osasuna marcha noveno con 42 unidades y está a solo dos puntos de Getafe, que actualmente ocupa un lugar rumbo a la Conference League.

En la fecha pasada, Barcelona venció 2-0 a Getafe, aunque sufrió la baja de Lamine Yamal; aun así, contará con Frenkie de Jong. Por su parte, Osasuna llega motivado tras superar 2-1 a Sevilla.

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Barcelona: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Roony Bardghji, Dani Olmo, Fermín López y Robert Lewandowski.
  • Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Lucas Torró, Jon Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Aimar Oroz y Ante Budimir.

¿Dónde ver Barcelona vs Osasuna?

El encuentro entre Barcelona y Osasuna será transmitido para toda Sudamérica a través de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus. En España, podrá verse a través de DAZN, LaLiga+ y DAZN LaLiga 2.

¿A qué hora juega Barcelona vs Osasuna?

El partido entre Barcelona y Osasuna por la jornada 34 de LaLiga de España tiene previsto iniciar a las 14:00 horas de Perú y 21:00 horas de España.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Barcelona y Osasuna!

Bienvenidos, amigos de Bolavip Perú. Aquí podrás seguir todas las incidencias en vivo del encuentro entre Barcelona y Osasuna por la fecha 34 de LaLiga.

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Barcelona venció a Osasuna
© FC BarcelonaBarcelona venció a Osasuna

Barcelona quedó a un paso de celebrar un nuevo título en LaLiga. El equipo dirigido por Hansi Flick consiguió una valiosa victoria por 2-1 en su visita a Osasuna, sumando tres puntos fundamentales en la recta final del campeonato. Los goles del triunfo fueron obra de Robert Lewandowski y Ferran Torres, quienes aparecieron en momentos clave para encaminar el resultado a favor de los ‘azulgranas’.

Con este resultado, el conjunto ‘culé’ aumenta su ventaja en la cima de la tabla y ahora depende de lo que suceda con Real Madrid este domingo frente a Espanyol. Si el cuadro ‘merengue’ no logra ganar y termina empatando o perdiendo, el ‘Barca’ se proclamará automáticamente bicampeón del torneo español.

Nicole Cueva
Nicole Cueva
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