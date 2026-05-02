Osasuna 1-2 Barcelona EN VIVO y GRATIS por LALIGA vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

13:00hs ¿Cómo llegan ambos equipos?

Barcelona y Osasuna afrontan este compromiso con objetivos muy distintos en la recta final de la temporada. El cuadro catalán pelea por mantenerse firme en la cima de LaLiga y acercarse cada vez más al campeonato, mientras que el conjunto local busca meterse en zona de clasificación a competiciones internacionales.

El equipo de Hansi Flick lidera la tabla con 85 puntos y le lleva nueve de ventaja al Real Madrid, por lo que necesita sumar de a tres para sostener su camino al título. En tanto, Osasuna marcha noveno con 42 unidades y está a solo dos puntos de Getafe, que actualmente ocupa un lugar rumbo a la Conference League.

En la fecha pasada, Barcelona venció 2-0 a Getafe, aunque sufrió la baja de Lamine Yamal; aun así, contará con Frenkie de Jong. Por su parte, Osasuna llega motivado tras superar 2-1 a Sevilla.