Osasuna 1-2 Barcelona EN VIVO y GRATIS por LALIGA vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Barcelona quedó a un paso de celebrar un nuevo título en LaLiga. El equipo dirigido por Hansi Flick consiguió una valiosa victoria por 2-1 en su visita a Osasuna, sumando tres puntos fundamentales en la recta final del campeonato. Los goles del triunfo fueron obra de Robert Lewandowski y Ferran Torres, quienes aparecieron en momentos clave para encaminar el resultado a favor de los ‘azulgranas’.
Con este resultado, el conjunto ‘culé’ aumenta su ventaja en la cima de la tabla y ahora depende de lo que suceda con Real Madrid este domingo frente a Espanyol. Si el cuadro ‘merengue’ no logra ganar y termina empatando o perdiendo, el ‘Barca’ se proclamará automáticamente bicampeón del torneo español.