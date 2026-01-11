¡Goles de Luis Díaz y Harry Kane! Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo EN VIVO por la Bundesliga: GRATIS vía TV e internet, Disney+ Premium, Fútbol Libre, Roja Directa y Pelota Libre

En unos instantes más se jugará el Bayern Múnich vs. Wolfsburgo. Este duelo correspondiente por la Bundesliga, nos dará luces sobre lo que puede pasar pronto.

Vuelve Luis Díaz a la acción en la Bundesliga de Alemania, esto motiva a los bávaros y al pueblo colombiano que lo espera ver en acción siempre.

El Bayern no ha perdido en sus últimos 20 encuentros de liga contra el Wolfsburgo (18 victorias, 2 empates), y su última derrota fue el 31 de enero de 2015. Para tomar en cuenta lo que puede suceder más tarde.

El Bayern de Múnich de Luis Díaz y Harry Kane, anota muchísimos goles. Pero también termina flaqueando muchas veces, a la hora de poder defender ante rivales sin importar sus nombres. Podríamos tener ahora mucha acción.

Bayern tiene todo listo para el partido contra Wolfsburgo. Un equipo de lujo contra un cuadro que tiene tendencias históricas a dar golpes en la mesa.

El conjunto bávaro estaba siendo intenso con Luis Díaz por fuera. Y llegó al primer tanto del partido. Después de un autogol del Wolfsburgo.

La defensa del Wolfsburgo está presionada. El Bayern Múnich está ahora en búsqueda del segundo tanto.

Apareció el empate dentro del partido, tras un error en defensa del Bayern Múnich. Lo anotó Dženan Pejčinović con total autoridad, dejando a Neuer en el piso.

Ya tuvo un par de oportunidades para rematar en línea defensiva del Bayern. Pero sin mayores oportunidades de encontrar arco como tal.

Después en un choque en la mitad de la cancha, hay un espacio por falta. Saldrá jugando Bayern Múnich.

Wolfsburgo se ve mejor parado en este momento a comparación del Bayern Múnich. Después del empate, se vio un caída en su forma de atacar, en el cuadro bávaro.

Bayern Múnich todavía no se vuelve dominador de manera clara. El cuadro de Wolfsburgo poco a poco se asienta en el partido, lo cual es una mala noticia para los locales.

El atacante colombiano del Bayern Múnich, muestra por qué es de los más queridos. Acá demostró su jerarquía contra Wolfsburgo. El servicio previo de Olise fue maravilloso.

Después de un momento donde no hubo mayor actividad, el cuadro local enseñorea todo por ahora.

Ahora bajó un poco la intensidad en todos los sentidos. Esperando un error en la defensa del Wolfsburgo.

Todavía no pone la segunda marcha, teniendo la oportunidad gigante de golear. Pero al parecer, se acomodó bien por ahora el Wolfsburgo.

Gran descarga para el remate de Tom Bischof, quien de zurda apenas se fue desviado su disparo.

Llegó el tercero, quien marcó un tremendo GOLAZO. La magia de Michael Olise en todo su majestuoso esplendor.

Gran jugada de Olise en ofensiva, termina acabando en un tanto para el cuadro bávaro. Es doblete para Luis Díaz, quien solo tuvo que empujarla.

Con paciencia y calma, pero llevando de un lado a otro a Wolfsburgo. Puede llegar pronto el 5-1.

Gran servicio para Dženan Pejčinović. Pero tapó con todo su cuerpo Manuel Neuer, era el segundo de la visita.

Pase en profundidad para Harry Kane, quien completamente solo deja el balón para que anote Raphaël Guerreiro. Siendo ahora la goleada monumental.

Ahora fue el tanto de Harry Kane, quien terminó definiendo con un remate impresionante. Lo sufre la defensa del Wolfsbugo.

Probó atacando por fuera, pero encontró bien parada la defensa del Bayern Múnich. Generando un tiro de esquina para la visita.

Llegó el nuevo tanto de forma rápida, esta vez fue Michael Olisea para poner el séptimo contra el Wolfsburgo. Salvajada diferencia en Alemania.

Se viene el debut de Felipe Chávez, talento natural del jugador que pertenece y eligió a la Selección Peruana.

Bayern Múnich está tratando de marcar una diferencia mucho mayor. A pesar, de que ya está ganando de forma alucinante.

Tremenda situación que está viviendo Wolfsburgo, una goleada en contra que difícilmente se olvidarán. Llegó el octavo.

Bayern Múnich humilló a Werder Bremen. Por ocho goles contra uno, siendo esto algo inimaginable. Agradecemos a todos nuestros seguidores, por acompañarnos en esta edición. Hasta una nueva oportunidad, siempre por la página web de Bolavip Perú.

El Bayern Múnich retoma su camino en la Bundesliga con la firme intención de mantener la distancia en la cima de la tabla. Tras una pausa invernal que sirvió para ajustar piezas tácticas, el equipo dirigido por Vincent Kompany llega con la moral alta y una plantilla que parece haber alcanzado su punto máximo de madurez competitiva.

Por su parte, el Wolfsburgo llega a este compromiso con la urgente necesidad de sumar puntos para escalar posiciones. “Los Lobos” han mostrado una defensa sólida en sus últimos encuentros, pero enfrentarse a la maquinaria ofensiva bávara en su propio feudo representa el reto más exigente de lo que va de la temporada.

Lennart Karl en el Bayern München celenbrando con Luis Diaz y Felipe Chavez en el Red Bull Arena de Austria. (Photo by Jasmin Walter/Getty Images)

La gran incógnita para este duelo recae en la efectividad goleadora de Harry Kane. El delantero inglés ha mantenido un ritmo histórico desde su llegada a Alemania, y los analistas deportivos coinciden en que su capacidad para fijar centrales será determinante para abrir los espacios que aprovechan los extremos rápidos del Bayern.

En el banquillo visitante, el planteamiento estratégico promete ser conservador. Se espera que el Wolfsburgo apueste por un bloque bajo y transiciones rápidas, confiando en que la velocidad de sus atacantes pueda sorprender a una línea defensiva del Bayern que, en ocasiones, suele quedar muy expuesta debido a su presión alta.

ver también Fabio Gruber se vistió de 10 y dio su primera asistencia del año con el Nurnberg

El historial reciente favorece ampliamente al conjunto muniqués, que ha convertido los enfrentamientos directos en una exhibición de jerarquía. Sin embargo, el regreso tras el parón siempre suele traer sorpresas físicas, y la gestión de las rotaciones será clave para evitar lesiones en este inicio de la segunda vuelta.

Este partido no solo pone en juego tres puntos, sino también el estado anímico de ambos proyectos deportivos para el resto del año. Mientras el Bayern busca dar un golpe de autoridad que desanime a sus perseguidores, el Wolfsburgo intentará demostrar que tiene el nivel necesario para competir contra la élite del fútbol europeo.

Bayern Múnich vs. Wolfsburgo por la Bundesliga. (Foto: X).

¿Cuándo y a qué hora será el Bayern Múnich vs. Wolfsburgo?

El enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Wolfsburgo se disputa hoy, domingo 11 de enero de 2026, a las 17:30 de Alemania y España, lo que se traduce en las 13:30 en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, las 12:30 en Bolivia y Venezuela, las 11:30 en Colombia, Perú, Ecuador y la costa este de EE. UU., y las 10:30 en México y Centroamérica, mientras que en la madrugada del lunes 12 de enero llegará a China a las 00:30, a Japón y Corea del Sur a las 01:30, y finalmente a Sídney, Australia, a las 03:30 horas.

¿Qué canales transmitirán el Bayern Múnich vs. Wolfsburgo?

La transmisión del partido entre el Bayern Múnich y el Wolfsburgo para este domingo 11 de enero de 2026 estará disponible en España exclusivamente a través de DAZN, mientras que en México y Centroamérica la señal oficial corresponde a Sky Sports (y su plataforma Sky+); por otro lado, en toda Sudamérica (incluyendo Argentina, Colombia, Perú y Chile) el encuentro podrá seguirse mediante Disney+ Premium y ocasionalmente por ESPN, mientras que en Estados Unidos las opciones principales son ESPN+, ESPN App y Fubo TV, y para el público en Asia y Oceanía se contará con servicios como DAZN Japan y beIN SPORTS. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

DATOS CLAVES