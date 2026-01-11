¡Goles de Luis Díaz y Harry Kane! Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo EN VIVO por la Bundesliga: GRATIS vía TV e internet, Disney+ Premium, Fútbol Libre, Roja Directa y Pelota Libre

El Bayern Múnich retoma su camino en la Bundesliga con la firme intención de mantener la distancia en la cima de la tabla. Tras una pausa invernal que sirvió para ajustar piezas tácticas, el equipo dirigido por Vincent Kompany llega con la moral alta y una plantilla que parece haber alcanzado su punto máximo de madurez competitiva.
Por su parte, el Wolfsburgo llega a este compromiso con la urgente necesidad de sumar puntos para escalar posiciones. “Los Lobos” han mostrado una defensa sólida en sus últimos encuentros, pero enfrentarse a la maquinaria ofensiva bávara en su propio feudo representa el reto más exigente de lo que va de la temporada.
La gran incógnita para este duelo recae en la efectividad goleadora de Harry Kane. El delantero inglés ha mantenido un ritmo histórico desde su llegada a Alemania, y los analistas deportivos coinciden en que su capacidad para fijar centrales será determinante para abrir los espacios que aprovechan los extremos rápidos del Bayern.
En el banquillo visitante, el planteamiento estratégico promete ser conservador. Se espera que el Wolfsburgo apueste por un bloque bajo y transiciones rápidas, confiando en que la velocidad de sus atacantes pueda sorprender a una línea defensiva del Bayern que, en ocasiones, suele quedar muy expuesta debido a su presión alta.
El historial reciente favorece ampliamente al conjunto muniqués, que ha convertido los enfrentamientos directos en una exhibición de jerarquía. Sin embargo, el regreso tras el parón siempre suele traer sorpresas físicas, y la gestión de las rotaciones será clave para evitar lesiones en este inicio de la segunda vuelta.
Este partido no solo pone en juego tres puntos, sino también el estado anímico de ambos proyectos deportivos para el resto del año. Mientras el Bayern busca dar un golpe de autoridad que desanime a sus perseguidores, el Wolfsburgo intentará demostrar que tiene el nivel necesario para competir contra la élite del fútbol europeo.
¿Cuándo y a qué hora será el Bayern Múnich vs. Wolfsburgo?
El enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Wolfsburgo se disputa hoy, domingo 11 de enero de 2026, a las 17:30 de Alemania y España, lo que se traduce en las 13:30 en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, las 12:30 en Bolivia y Venezuela, las 11:30 en Colombia, Perú, Ecuador y la costa este de EE. UU., y las 10:30 en México y Centroamérica, mientras que en la madrugada del lunes 12 de enero llegará a China a las 00:30, a Japón y Corea del Sur a las 01:30, y finalmente a Sídney, Australia, a las 03:30 horas.
¿Qué canales transmitirán el Bayern Múnich vs. Wolfsburgo?
La transmisión del partido entre el Bayern Múnich y el Wolfsburgo para este domingo 11 de enero de 2026 estará disponible en España exclusivamente a través de DAZN, mientras que en México y Centroamérica la señal oficial corresponde a Sky Sports (y su plataforma Sky+); por otro lado, en toda Sudamérica (incluyendo Argentina, Colombia, Perú y Chile) el encuentro podrá seguirse mediante Disney+ Premium y ocasionalmente por ESPN, mientras que en Estados Unidos las opciones principales son ESPN+, ESPN App y Fubo TV, y para el público en Asia y Oceanía se contará con servicios como DAZN Japan y beIN SPORTS. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.
DATOS CLAVES
- 11 de enero de 2026 es la fecha del partido, programado a las 11:30 hora de Perú.
- Harry Kane lidera el ataque del Bayern Múnich ante Wolfsburgo en el reinicio liguero.
- Disney+ Premium transmitirá el encuentro en Sudamérica y Sky Sports en México y Centroamérica.