Alarma en Matute: incidentes de último minuto en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Alianza Lima vs. Universidad de Chile juegan por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Matute. Decididos ambos equipos a llevarse el triunfo, la tensión es muy alta por lo que sucedió con el equipo visitante ante Independiente y, lamentablemente, los incidentes no tardaron en propiciarse.

Reportados por varios periodistas chilenos, la información que se maneja es que hay problemas entre los hinchas de Alianza Lima y los medios extranjeros que cubren el partido para la Universidad de Chile.

Incidentes en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Las imágenes también muestran que la Policía del Perú tuvo problemas con los hinchas de Alianza Lima. Ubicados en la tribuna Sur, la policía era insuficiente para contener a los fanáticos íntimos, que empezaron a agredirlos.

Así pues, se conoció que los hinchas de Alianza Lima habrían tenido fuertes cruces con medios chilenos que cubren a la Universidad de Chile e incluso se expresó que había habido una agresión en la tribuna.

La ventaja que tendrá la Universidad de Chile ante Alianza Lima

La Universidad de Chile parte con ventaja ante Alianza Lima pues en el terreno económico cuesta más. Además, el jugador más valioso de la Universidad de Chile es Fabián Hormazábal y vale 2,50 millones, mientras que en Alianza Lima es Sergio Peña y vale 2 millones.

En ese sentido, Gustavo Álvarez, técnico de la Universidad de Chile, mandó un mensaje a Alianza Lima: “Estamos muy enfocados en Alianza Lima y tenemos que superar esa llave”, expresó. Además, en cuatro partidos que han jugado, Universidad de Chile tiene 2 victorias, Alianza Lima tiene 1 y hay 1 empate.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile enfrentamientos. (Foto: Transfermarkt)

El partido se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium. Hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.

