¿Cuándo y a qué hora juega Chelsea vs. Barcelona EN VIVO por Champions League?: canal de TV e internet GRATIS

El Stamford Bridge se viste de gala para acoger uno de los duelos más esperados de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. Chelsea FC y FC Barcelona se enfrentarán en un choque directo y decisivo por la clasificación a los octavos de final. Este encuentro corresponde a la Jornada 5 y es vital para ambos, pues llegan empatados a puntos en la tabla. ¿A qué hora comienza el partido? ¿Qué canal transmitirá el juego en tu país? ¿Se podrá ver por internet? Aquí te ofrecemos todos los detalles para que no te pierdas ni un minuto de este emocionante clásico europeo.

¿Cuándo y qué canales transmitirán el Chelsea vs. Barcelona?

La fecha marcada en el calendario de los aficionados es el martes 25 de noviembre. Este es el día en que Londres será testigo de la rivalidad histórica entre ‘Blues’ y ‘Culés’. El partido está programado para iniciar en horario vespertino en la mayor parte de América Latina. En países como Perú, Colombia y Ecuador, el pitazo inicial se dará a las 3:00 p.m. (hora local). Para los seguidores en Argentina, Chile y Uruguay, tendrán que sintonizar a las 5:00 p.m., mientras que en México el encuentro arranca a las 2:00 p.m. ¿Dónde ver en directo este enfrentamiento de titanes?

La transmisión televisiva oficial en la región estará a cargo de ESPN, la cadena deportiva que posee los derechos de la Champions League. Además, para quienes prefieren la flexibilidad del streaming, la plataforma Disney+ ofrecerá la señal EN VIVO y en alta definición. Es importante recordar a los usuarios que no existe una transmisión gratis y legal por internet o televisión; las plataformas mencionadas requieren una suscripción. Sin embargo, Bolavip Perú realizará una cobertura minuto a minuto completamente gratuita, incluyendo videos de los goles y las mejores jugadas, siendo esta la alternativa para seguir el desarrollo del cotejo sin costo.

Chelsea y Barcelona juega por UEFA Champions League. (Foto: X).

¿Cómo llegan Chelsea y Barcelona a este partido?

Este cruce tiene un alto impacto en el universo competitivo, donde el triunfo asegura prácticamente el pase a la siguiente ronda. Una victoria del equipo local, el Chelsea, pondría mucha presión sobre el Barça, obligándolo a jugarse todo en la última jornada. ¿Qué necesita cada equipo para clasificar? Tres puntos significarían respirar tranquilos para el ganador. ¿Quién es el favorito? Los análisis previos marcan una ligera ventaja para el Barcelona, a pesar de jugar de visitante, debido a su reciente forma goleadora. No obstante, el factor Stamford Bridge siempre juega un papel crucial.

Históricamente, los duelos entre Chelsea y Barcelona en Champions League han sido sinónimo de tensión, polémicas y goles memorables. Desde el famoso gol de Andrés Iniesta en 2009 hasta los recientes cruces, la paridad ha sido la nota dominante. ¿Cuál será la alineación del Barcelona? Se espera que Hansi Flick salga con su once de gala, liderado por Lamine Yamal en ataque. ¿Y el Chelsea? Enzo Maresca buscará aprovechar la velocidad de sus jóvenes extremos. El pronóstico es reservado, pero la garantía es un espectáculo de fútbol de élite.

¿Dónde se jugará el partido entre Chelsea y Barcelona?

No debemos olvidar, la cita ineludible es el martes 25 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora de Perú). Para ver el Chelsea vs. Barcelona EN VIVO por Champions League, debes sintonizar la señal de ESPN o acceder vía streaming a Disney+ con tu suscripción. Si buscas un seguimiento gratuito, Bolavip Perú ofrecerá el relato minuto a minuto, con las incidencias, las estadísticas actualizadas y la tabla de posiciones en tiempo real. Se nos viene un partido que definirá el destino de dos gigantes de Europa, que están buscando la excelencia deportiva.

