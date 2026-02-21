Es tendencia:
Bayern Múnich 3-2 Eintracht Frankfurt con Luis Díaz EN VIVO por la Bundesliga vía Disney+ GRATIS: minuto a minuto

Los 'Bávaros' vencen a las 'Águilas' en el segundo tiempo del partido. Los de Kompany quieren escaparse a 9 puntos del escolta Dortmund.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Bayern Múnich sufrió sobre el final, pero ganó por 3-2 con el doblete de Harry Kane y el gol de Aleksandar Pavlovic. Jonathan Burkardt y Arnaud Kalimuendo descontaron para Eintracht Frankfurt.

53' ST: AMONESTACIÓN EN EINTRACHT FRANKFURT

Auréle Amenda fue amonestado por empujón a Hiroki Ito.

50' ST: ¡LO TUVO GOTZE!

Mario Götze lo tuvo para empatarlo, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

48' ST: CAMBIOS EN BAYERN MÚNICH

Se fueron Michael Olise y Joshua Kimmich para los ingresos de Jonathan Tah y Leon Goretzka.

47' ST: AMONESTACIÓN EN EINTRACHT FRANKFURT

Nnamdi Collins ve la tarjeta amarilla por fuerte infracción a Michael Olise.

VIDEO: ASÍ FUE EL ERROR DEL BAYERN Y EL GOL DEL EINTRACHT PARA EL 3-2

41' ST: ¡GOL DEL EINTRACHT!

Tras un error en la salida del Bayern entre Joshua Kimmich y Kim-min Jae, Arnaud Kalimuendo pone el 3-2. Final emotivo.

36' ST: REMATE DE KALIMUENDO

Gran jugada individual de Arnaud Kalimuendo, que terminó con un remate desviado.

32' ST: CAMBIOS EN BAYERN MÚNICH Y EINTRACHT FRANKFURT

En el local, dejaron el campo Jamal Musiala y Aleksandar Pavlovic. Fueron reemplazados por Serge Gnabry y Tom Bischof.

Por su parte, en el Eintracht, se retiraron Ellyes Skhiri y Oscar Hojlund para los ingresos de Farès Chaïbi y Elias Baum.

31' ST: ¡GOL DEL EINTRACHT FRANKFURT!

Jonathan Burkardt marcó el penal y descuenta. Bayern Múnich gana 3-1.

30' ST: ¡HAY PENAL PARA EINTRACHT FRANKFURT!

Tras revisión en la pantalla del VAR, hay penal para Eintracht Frankfurt por falta de Harry Kane sobre Hugo Larsson dentro del área.

HARRY KANE SIGUE AUMENTANDO SUS CIFRAS

Ya son 28 goles para Harry Kane en la Bundesliga 2025-26 para ser el máximo goleador. En la temporada, ya llega a 43 tantos.

VIDEO: ASÍ FUE EL GRAN GOL DE HARRY KANE PARA EL 3-0

23' ST: ¡GOL DE BAYERN MÚNICH!

Harry Kane completa su doblete con un gran remate para el 3-0.

17' ST: ¡SE LO PERDIÓ EINTRACHT FRANKFURT!

Gran jugada por la derecha que terminó en un centro que definió Jonathan Burkardt. El balón dio en el palo. ¡Se salvó Bayern Múnich!

15' ST: CAMBIOS EN EINTRACHT FRANKFURT

Tres cambios metió Albert Riera. Se retiraron Mahmoud Dahoud, Ritsu Doan y Ayoube Amaimouni para los ingresos de Jonathan Burkardt, Mario Götze y Arnaud Kalimuendo.

14' ST: LO TUVO OTRA VEZ KANE

Otra vez Olise encontró a Harry Kane. Definición cruzada del inglés y buena atajada con el pie de Kaua Santos.

13' ST: REMATE DE KANE

Pase de Michael Olise y Harry Kane remató en la puerta del área. Respondió con facilidad Kaua Santos.

10' ST: ¡CERCA OLISE!

Remate de zurda de Michael Olise. El balón rozó el palo de Kaua Santos y se fue fuera.

8' ST: ¡KAUA SANTOS EVITÓ EL GOL DE LUIS DÍAZ!

Gran acción de Dayot Upamecano, quien le dio un gran pase a Luis Díaz dentro del área. Su definición encontró la buena respuesta de Kaua Santos. La jugada terminó con un remate desde lejos de Harry Kane sin dirección.

5' ST: CAMBIO EN BAYERN MÚNICH

Alphonso Davies no puede seguir por una lesión. Entró Hiroki Ito en su lugar.

2' ST: REMATE DE OLISE Y NO PUDO LUIS DÍAZ

Gran jugada de Michael Olise y un remate dentro del área casi terminó en gol. Buena respuesta a una mano de Kaua Santos. En el rebote, Luis Díaz no pudo definir porque lo anticipó Nnamdi Collins.

1' ST: CABEZAZO DE DAHOUD

Frentazo de Mahmoud Dahoud, que pasó cerca del palo derecho de Jonas Urbig.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Bayern Múnich y Eintracht Frankfuft continúan con las mismas alineaciones para el complemento. Ganan los 'Bávaros' por 2-0.

DOMINIO ABSOLUTO DEL BAYERN

Bayern Múnich impuso las condiciones desde el primer minuto y hasta mereció alguna diferencia mayor al 2-0. Eintracht Frankfurt apenas tuvo un remate al arco. La insistencia de salir por bajo de Albert Riera complica el juego de su propio equipo, que debe saltar líneas ante la buena presión de los 'Bávaros'. Hasta ahora, un monólogo de los de Vincent Kompany.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Bayern Múnich vence por 2-0 a Eintracht Frankfurt con los goles de Aleksandar Pavlovic y Harry Kane.

43' PT: AMONESTACIÓN EN EINTRACHT FRANKFURT

Jean-Mattéo Bahoya cortó un avance de Alphonso Davies con una fuerte falta y fue amonestado.

41' PT ¡NO LLEGÓ MUSIALA!

Centro bajo de Stanisic y, por poco, no llegó Musiala para el 3-0.

39' PT: PRIMERA LLEGADA DEL EINTRACHT

Jean-Mattéo Bahoya logró sacar un remate, que fue bien detenido abajo por Jonas Urbig.

38' PT: REMATE DE MUSIALA

Jamal Musiala, de izquierda al centro, buscó sacar el remate. Lo hizo y el balón se fue apenas al lado del palo.

33' PT: REMATE DE HARRY KANE

Tras una mala salida del Eintracht, Harry Kane la quiso colocar junto al palo. Buena atajada abajo de Kaua Santos.

30' PT: PREOCUPACIÓN EN BAYERN MÚNICH

Michael Olise quedó sentido en el suelo, luego de querer rematar desde la puerta del área. Juego detenido para atenderlo.

HARRY KANE, INTRATABLE ESTA TEMPORADA

Es el máximo goleador de la Bundesliga 2025-26. Con este ante Eintracht Frankfurt, Harry Kane llegó a los 27 goles. En total, contando el resto de las competencias, son 42 goles en total esta temporada.

VIDEO: ASÍ FUE EL 2-0 DE HARRY KANE PARA BAYERN MÚNICH

VIDEO: ASÍ HABÍA SIDO EL 1-0 DE PAVLOVIC

20' PT: ¡GOL DEL BAYERN!

Harry Kane marca el 2-0 para que Bayern Múnich extienda su ventaja.

19' PT: ¡PROBÓ HARRY KANE!

Remate cruzado de Harry Kane. Kaua Santos respondió como pudo, pero salvó el 2-0.

15' PT: ¡GOL DEL BAYERN!

Aleksandar Pavlovic, con una volea desde fuera del área, marcó el 1-0 para el equipo de Vincent Kompany.

14' PT: ¡LO TUVO MUSIALA!

Luis Díaz encontró a Jamal Musiala dentro del área. Su remate casi en el área chica fue desviado por la defensa y se fue por arriba del travesaño.

10' PT: ¡KIMMICH PROBÓ CÓRNER OLÍMPICO!

Buscó un centro al primer palo, pero le salió casi un gol olímpico. Entre el arquero Kaua Santos y la defensa salvaron al Eintracht.

4' PT: ¡PROBÓ OLISE!

Remate de Michael Olise por arriba del travesaño.

CONDICIONES DIFÍCILES PARA EL PARTIDO

Según informó la Bundesliga, la temperatura en el estadio es de sólo 7º C. En tanto, hay una lluvia débil, pero que puede hacer que la cancha esté rápida.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena.

SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO

Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt ya están en el campo de juego del Allianz Arena. En minutos, el inicio de partido.

EQUIPOS EN VESTUARIOS

Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt ya están en los vestuarios alistando los últimos detalles de cara al partido.

ÁRBITROS PARA EL PARTIDO

  • Árbitro Principal: Tobias Reichel.
  • VAR: Patrick Hanslbauer.
  • Asistentes: Christian Bandurski y Marcel Unger.
  • Cuarto Árbitro: Florian Badstübner

EQUIPOS AL CALENTAMIENTO

LUIS DÍAZ VA DESDE EL ARRANQUE

LAS NOVEDADES EN BAYERN MÚNICH Y EINTRACHT FRANKFURT

En Bayern Múnich, Vincent Kompany vuelve a rotar a su zaga central, como lo hizo ante Werder Bremen, con la inclusión nuevamente de Dayot Upamecano, en lugar de Jonathan Tah, quien va al banco. También vuelve Aleksandar Pavlovic por Leon Goretzka y Jamal Musiala se mete en el once titular por Serge Gnabry. ¿La gran baja? Manuel Neuer.

Por su parte, Eintracht Frankfurt tiene una lista larga de lesionados. Arthur Theate (rodilla), Michy Batshuayi (tobillo), Rasmus Kristensen (tobillo),  Younes Ebnoutalib (rodilla), Ansgar Knauff (abdominales), Can Uzun (muslo) son las grandes bajas que tiene Albert Riera.

ASÍ FUE LA LLEGADA DEL BAYERN MÚNICH

DUELO INTERESANTE PARA BAYERN MÚNICH

Bayern Múnich recibe en el Allianz Arena al Eintracht Frankfurt en un duelo clave para seguir manteniendo la diferencia de puntos como líder con respecto a sus perseguidores. Las 'Águilas' vienen levantando con el español Albert Riera de entrenador.

Por Hugo Avalos

Harry Kance celebra su gol ante Eintracht Frankfurt.
© Getty ImagesHarry Kance celebra su gol ante Eintracht Frankfurt.

Con doblete de Harry Kane y un gol de Aleksandar Pavlovic, Bayern Múnich le gana 3-2 al Eintracht Frankfurt por la jornada 23 de la Bundesliga 2025-26 en el Allianz Arena de Múnich. El líder del torneo tiene una buena oportunidad para seguir escapándose de sus perseguidores. El colombiano Luis Díaz es titular en el ataque.

La diferencia del Bayern Múnich, con respecto a su escolta Borussia Dortmund, es de seis puntos. Tiene 57 unidades en lo más alto de la Bundesliga y, si gana, le sacará 9 (nueve) hasta que el conjunto amarillo juegue ante RB Leipzig más tarde.

Alineaciones para Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

BAYERN MÚNICH: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Kim-min Jae, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

EINTRACHT FRANKFURT: Kaua Santos; Nnamdi Collins, Ellyes Skhiri, Aurèle Amenda; Ritsu Doan, Hugo Larsson, Oscar Hojlund, Nathaniel Brown; Ayoube Amaimouni, Mahmoud Dahoud; y Jean-Mattéo Bahoya. DT: Albert Riera.

