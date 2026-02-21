Bayern Múnich 3-2 Eintracht Frankfurt con Luis Díaz EN VIVO por la Bundesliga vía Disney+ GRATIS: minuto a minuto

Con doblete de Harry Kane y un gol de Aleksandar Pavlovic, Bayern Múnich le gana 3-2 al Eintracht Frankfurt por la jornada 23 de la Bundesliga 2025-26 en el Allianz Arena de Múnich. El líder del torneo tiene una buena oportunidad para seguir escapándose de sus perseguidores. El colombiano Luis Díaz es titular en el ataque.
La diferencia del Bayern Múnich, con respecto a su escolta Borussia Dortmund, es de seis puntos. Tiene 57 unidades en lo más alto de la Bundesliga y, si gana, le sacará 9 (nueve) hasta que el conjunto amarillo juegue ante RB Leipzig más tarde.
Alineaciones para Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt
BAYERN MÚNICH: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Kim-min Jae, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
EINTRACHT FRANKFURT: Kaua Santos; Nnamdi Collins, Ellyes Skhiri, Aurèle Amenda; Ritsu Doan, Hugo Larsson, Oscar Hojlund, Nathaniel Brown; Ayoube Amaimouni, Mahmoud Dahoud; y Jean-Mattéo Bahoya. DT: Albert Riera.