En pleno Mundial 2026, Real Madrid busca la llegada de un jugador de la Selección Argentina; pero, todo se ve muy complicado.

El Real Madrid no se resigna a perder el control sobre Nico Paz y prepara una nueva ofensiva para definir su futuro. Mientras el volante disputa el Mundial 2026 con la Argentina, desde España aseguran que las próximas horas serán decisivas para conocer el desenlace de una de las novelas más importantes del mercado.

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La información fue revelada por el periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que Real Madrid y Como 1907 sostendrán una reunión durante la próxima semana para analizar la situación contractual del mediocampista argentino Nico Paz.

Según Romano, la postura del jugador es clara. Nico Paz considera que lo mejor para su desarrollo es permanecer en Como 1907, donde ha encontrado continuidad y protagonismo. Sin embargo, el Real Madrid mantiene mecanismos contractuales que le permiten tener el control de la operación y seguir influyendo directamente en su futuro.

La situación se volvió aún más compleja porque el club español busca modificar las condiciones actuales del acuerdo firmado con la institución italiana. Mientras tanto, Como 1907 continúa conforme con el convenio vigente y no tiene intención de alterar las bases que permitieron la llegada del futbolista.

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Nico Paz jugando para el Como 1907. (Foto: X)

El conflicto económico que complica la continuidad de Nico Paz en Como 1907

La información que trascendió en Europa señala que Real Madrid estaría dispuesto a ejecutar una operación cercana a los 10 millones de euros para recuperar a Nico Paz. Sin embargo, en Italia existe la percepción de que el club español pretende recomprarlo para posteriormente venderlo por una cifra mucho más elevada en el mercado internacional.

Ante ese escenario, Como 1907 no estaría dispuesto a facilitar la salida del argentino y las negociaciones entraron en una etapa de tensión. Incluso, algunos reportes indican que desde el entorno madridista se manejaría una valoración cercana a los 60 millones de euros para una transferencia definitiva, monto que la institución italiana considera inalcanzable. Mientras tanto, Nico Paz continúa enfocado en el Mundial 2026 con Argentina, aunque su futuro a nivel de clubes promete convertirse en uno de los grandes temas del mercado europeo.

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Nico Paz jugando con Argentina el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Qué nacionalidad tiene Nico Paz?

Nico Paz nació en Tenerife, España y por ende tiene la nacionalidad española. Además, también cuenta con la nacionalidad Argentina puesto que es hijo del exjugador Pablo Paz, que jugó en clubes como Newell’s, Banfield e Independiente.

¿Cuánto vale actualmente Nico Paz?

Nico Paz vale 80 millones de euros a sus actuales 21 años según la última información de Transfermarkt.

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Datos claves

El periodista Fabrizio Romano reveló una próxima reunión entre Real Madrid y Como 1907.

Nico Paz prefiere quedarse en el Como 1907 mientras disputa el Mundial 2026.

El Real Madrid evalúa pagar 10 millones de euros para recuperar al volante.