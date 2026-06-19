Esperando que la mala suerte caiga sobre Lionel Messi y Argentina, un hincha de Brasil aplicó la maldición de Rocky.

Una escena insólita se volvió viral en pleno Mundial 2026 luego de que un hincha de Brasil colocara la camiseta de Argentina en la famosa estatua de Rocky en Filadelfia. El gesto no fue casualidad: el aficionado busca que la popular “maldición de Rocky” recaiga sobre la selección de Lionel Messi y complique sus aspiraciones de conquistar el Mundial 2026.

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La teoría nació a partir de una leyenda deportiva que circula desde hace años en Filadelfia. Según la creencia popular, cada vez que un equipo visitante o sus aficionados colocan una camiseta sobre la estatua de Rocky Balboa antes de una competencia importante, ese equipo termina perdiendo posteriormente.

La historia volvió a cobrar fuerza durante este Mundial luego de lo ocurrido con Ecuador. Días antes de su debut, aficionados ecuatorianos vistieron la estatua con los colores de su selección y posteriormente el equipo cayó 1-0 frente a Costa de Marfil, en un partido donde incluso estrelló dos remates en los postes y generó múltiples ocasiones de gol.

A partir de ese antecedente, muchos aficionados comenzaron a hablar nuevamente de la supuesta maldición. Ahora, la decisión de un hincha brasileño de colocar la camiseta argentina ha generado miles de comentarios en redes sociales, especialmente por la histórica rivalidad entre ambas selecciones sudamericanas.

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Lionel Messi durante el partido entre Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

La leyenda de Rocky vuelve a tomar protagonismo en el Mundial 2026

La llamada “maldición de Rocky” se convirtió en una de las historias más curiosas del deporte estadounidense. La leyenda ganó fama después de varios episodios en los que equipos rivales vistieron la estatua antes de partidos importantes y terminaron siendo derrotados, fortaleciendo el mito entre los aficionados.

Aunque no existe ninguna evidencia real que respalde la teoría, el episodio ha añadido un ingrediente extra al Mundial 2026. Mientras Argentina sigue enfocada en su camino hacia el título, las redes sociales ya especulan con si la camiseta colocada en la estatua tendrá algún efecto sobre la vigente campeona del mundo o si todo quedará simplemente como una de las anécdotas más pintorescas del torneo.

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Torcedor brasileiro colocando uma camisa da Argentina na estátua de Rocky Balboa, em Filadélfia.



Nos Estados Unidos é tradição entre torcedores rivais colocar bandeira ou camisas na estátua para tentar dar azar ao adversário.



📽️@geglobo pic.twitter.com/xrIWOVRjob — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 19, 2026

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en el Mundial?

Lionel Messi tiene 16 goles en los Mundiales, cifra con la que alcanzó el récord de Miroslav Klose.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial?

Argentina vuelve a jugar este lunes 22 de junio ante Austria desde las 12:00 PM.

Datos claves

Un hincha de Brasil colocó la camiseta de Argentina en la estatua de Rocky.

El aficionado busca activar la maldición para perjudicar a la selección de Lionel Messi.

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