Dónde ver EN VIVO amistoso Atlético de Madrid vs Getafe: canales de TV y streaming online

Atlético de Madrid y Getafe se enfrentan hoy, miércoles 29 de julio, en un amistoso de preparación para la temporada 2026/27. Mira la hora en Perú y la situación de la transmisión para este partido.

Atlético de Madrid se enfrenta a Getafe este miércoles 29 de julio de 2026 en un partido amistoso, que se disputa Ciudad Deportiva de Majadahonda, perteneciente al conjunto ‘colchonero’. Se trata de un encuentro programado para hoy y, en Perú, comienza a la 1:30 PM.

Publicidad

Es la primera prueba de pretemporada para el equipo de Diego Simeone. El cuadro rojiblanco cerró su anterior presentación oficial con una derrota por 5-1 ante Villarreal el 24 de mayo por LaLiga. Este encuentro podría marcar los estrenos (no oficiales) de refuerzos como Alejandro Grimaldo y Morten Hjulmand.

Por el lado de Getafe, también se trata de un compromiso de preparación para la temporada 2026/27. El equipo dirigido por José Bordalás llega después de empatar 0-0 ante Real Valladolid el 25 de julio en otro amistoso.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs Getafe?

Para Perú y el resto del mundo, no hay canales de TV ni plataformas de streaming confirmados para seguir en vivo el amistoso entre Atlético de Madrid y Getafe.

El encuentro está previsto para jugarse a puerta cerrada, por lo que la información pública sobre su emisión es limitada. De hecho, se espera que los periodistas puedan acceder solo para los primeros 15 minutos de juego.

¿A qué hora se juega Atlético de Madrid vs Getafe?

El amistoso entre Atlético de Madrid y Getafe, programado para hoy, miércoles 29 de julio, cuenta con los siguientes horarios en los distintos países:

Publicidad

Perú: 1:30 p. m.

México, Costa Rica, Guatemala: 12:30 P. M.

Perú, Colombia, Ecuador: 1:30 P. M .

. Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 2:30 P. M.

Argentina, Uruguay, Brasil: 3:30 P. M.

España, Italia y Alemania: 8:30 P. M.

DATOS CLAVE

Atlético de Madrid vs Getafe: amistoso de preparación para la temporada 2026/27.

amistoso de preparación para la temporada 2026/27. Horario en Perú: miércoles 29 de julio, 1:30 p. m.

miércoles 29 de julio, 1:30 p. m. Transmisión: no hay canales de TV ni plataformas de streaming confirmados para Perú.