Atlético de Madrid se burla de los rumores de salida de Julián Álvarez al Barcelona con polémicas publicaciones

Una serie de polémicas publicaciones en X del Atlético de Madrid calienta la situación de Julián Álvarez. Los rumores indican que habría pedido su salida al Barcelona.

La situación de Julián Álvarez ha calentado el mercado de fichajes y, más precisamente, a su actual club, Atlético de Madrid. A través de unas tres publicaciones polémicas en sus redes sociales oficiales, se burló de los rumores que sitúan al delantero argentino con un posibles traspaso al FC Barcelona.

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En un primer momento, el ‘Atleti’ informó que “en unos minutos publicaremos un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones”. Esto llamó la atención, sobre todo por lo que se venía contando respecto al caso Julián Álvarez.

Luego, llegaron dos publicaciones a tono de burla de parte del Atlético directamente mencionando al FC Barcelona. “HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”, tiraron en X junto a una imagen hecha con IA de Lamine Yamal vestido de rojiblanco.

La primera publicación de burla del Atlético de Madrid al Barcelona (X @Atleti).

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Y hubo un segundo tuit, en esta ocasión, acompañado por una foto con IA de Pedri: “HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo“.

La segunda burla del Atleti al Barça (X @Atleti).

Por último, apareció una tercera publicación con referencia a Raphinha y más burlas. “HERE WE GO! Y para completar el 3×1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable”.

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En esta publicación involucraron a Raphinha (X @Atleti).

Los tuits de los ‘Colchoneros’ parodian también las publicaciones que suele hacer el periodista Fabrizio Romano con su famoso “here we go” cada vez que se cierra un fichaje. En tal caso, las burlas para el ‘Atleti’ apuntan también a un enojo por parte de la institución por la posible salida de Julián Álvarez apelando a la ironía.

Por último, dejaron otro mensaje: “Queremos aprovechar esta oportunidad para negar categóricamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para unirse a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño”.

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¿Qué pasa entre Julián Álvarez, FC Barcelona y Atlético de Madrid?

De acuerdo a las últimas informaciones, entre ellas la de Fabrizio Romano, Julián Álvarez ya le habría hecho saber al Atlético de Madrid su intención de salir. En tanto, el club ‘rojiblanco’ no estaría dispuesto a valorarlo en 100 millones de euros, sino que pretendería un monto mucho mayor.

En tanto, desde el Barça, se busca su contratación y esperan poder continuar las charlas en los próximos días para lograr la llegada de Álvarez. La intención es que el argentino sea el nuevo ‘9’ del equipo de Hansi Flick y reemplazo del saliente Robert Lewandowski.

Datos claves

Julián Álvarez comunicó al Atlético de Madrid su intención de salir del club.

comunicó al Atlético de Madrid su intención de salir del club. Tres publicaciones oficiales realizó el Atlético en X burlándose del FC Barcelona.

realizó el Atlético en X burlándose del FC Barcelona. 100 millones de euros es una cifra que el Atlético consideraría insuficiente para venderlo.