Así reaccionaron en Atlético de Madrid ante la oferta del Real Madrid de 150 millones de euros por Julián Álvarez

A través de sus redes sociales, Atlético de Madrid se manifestó tras el comunicado del Real Madrid. Hubo reacción a la monumental oferta por Julián Álvarez.

Real Madrid provocó una verdadera sorpresa este martes 9 de junio al revelar una oferta de 150 millones de euros por el fichaje de Julián Álvarez, futbolista del Atlético de Madrid. Esto lo informó a través de un comunicado oficial en su sitio web oficial. Poco después, apareció la reacción del ‘Atleti’ por este ofrecimiento.

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Desde hace algunos días que Florentino Pérez, reelegido presidente del Real Madrid, aseguró que haría una oferta de 150 millones de euros por un “galáctico”. Finalmente, se confirmó que ese jugador es Julián Álvarez, tras informarlo en un comunicado oficial.

Esta información oficial de parte del conjunto ‘merengue’ generó un revuelo inmediato. Pero, tras todo ello, apareció la reacción de parte del ‘Atleti’. Primero, hubo emojis de risas y, luego, hubo un escrito oficial con cierta ironía, parecido a la situación ya conocida con el FC Barcelona.

El Atlético de Madrid reaccionó de esta manera al comunicado del Real Madrid (X @Atleti).

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¿Qué dijo Atlético de Madrid sobre la oferta del Real Madrid de 150 millones de euros por Julián Álvarez?

En primer lugar, el Atlético de Madrid cito el tuit del comunicado oficial del Real y puso varios emojis de risas. Así, reaccionó con humor a todas las especulaciones que generó su clásico rival debido a la oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez.

El comunicado del Atlético de Madrid con reacción a la oferta del Real por 150 millones de euros (X @Atleti).

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Pero, eso no es todo. El ‘Atleti’ decidió publicar también un escrito de cuatro puntos donde exponen con ironía que este ofrecimiento no es real. A continuación, el mensaje:

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos, Real Madrid (@realmadrid):

Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona (@FCBarcelona_es).

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Luego de este tuit con puntos, dejó un posdata donde pidió al Real “si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia”, aprovechando la buena relación que hay con las partes.

El último mensaje del Atlético de Madrid sobre la oferta del Real por Julián Álvarez (X @Atleti).

¿Qué dice el comunicado oficial del Real Madrid con la oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez?

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El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

Comunicado oficial del Real Madrid con la oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez (Oficial).

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