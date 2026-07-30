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¿Juega Luis Díaz? Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs FC Rottach-Egern: hora, alineaciones, TV y streaming online

Revisa la información sobre transmisión, horario y alineaciones del segundo amistoso del Bayern Múnich en esta pretemporada.

Manuel Neuer, referente del Bayern Múnich.
© Getty ImagesManuel Neuer, referente del Bayern Múnich.

Bayern Múnich se mide ante el FC Rottach-Egern este jueves 30 de julio a las 11:00 a. m. de Perú, en un nuevo amistoso internacional de clubes. El partido forma parte de la concentración de pretemporada del conjunto bávaro en Tegernsee.

El equipo dirigido por Vincent Kompany afronta su segundo amistoso de preparación de cara a la temporada 2026/27, luego de caer por 2-1 ante el Wehen Wiesbaden el sábado 25 de julio. Tras este duelo, el Bayern continuará su puesta a punto con el Audi Summer Tour en Asia.

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FC Rottach-Egern es un equipo amateur, que compite en la Liga de Baviera, estado cuya capital es Múnich, por lo que se trata de un duelo amistoso entre dos clubes de la región.

¿Dónde ver EN VIVO Rottach-Egern vs Bayern Múnich?

El partido amistoso entre Bayern Múnich y Rottach-Egern, que se juega en el Stadion am Birkenmoos, en Rottach-Egern, Alta Baviera, Alemania, tiene transmisión vía streaming online. Se puede ver en vivo por el stream de Bayern TV.

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¿A qué hora se juega Rottach-Egern vs Bayern Múnich?

Bayern Múnich vs. Rottach-Egern, programado para hoy, jueves 30 de julio, tiene los siguientes horarios:

  • México, Costa Rica, Guatemala: 10:00 horas
  • Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 horas
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 12:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil: 13:00 horas
  • España, Italia y Alemania: 18:00 horas

Las alineaciones para Bayern Múnich vs FC Rottach-Egern

  • FC Rottach-Egern: Weiss; Sammer, Haggenmüller, Sourbès, S. Schlichtner; T. Schlichtner, Pietzko, Fichtner, Kanzler, Hofmann; Yilmaz.
  • Bayern Múnich: Ulreich; Manuba, Pavic, Kim, Boey; Bischof, Palhinha, Chávez; Maycon Cardozo, Sieb, Ibrahimović.

DATOS CLAVE

  • Bayern Múnich vs Rottach-Egern juegan este 30 de julio a las 11:00 (Perú).
  • Bayern TV transmite en vivo el partido desde el Stadion am Birkenmoos.
  • Vincent Kompany dirige su segundo amistoso tras caer 2-1 ante Wehen Wiesbaden.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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