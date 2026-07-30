¿Juega Luis Díaz? Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs FC Rottach-Egern: hora, alineaciones, TV y streaming online

Revisa la información sobre transmisión, horario y alineaciones del segundo amistoso del Bayern Múnich en esta pretemporada.

Bayern Múnich se mide ante el FC Rottach-Egern este jueves 30 de julio a las 11:00 a. m. de Perú, en un nuevo amistoso internacional de clubes. El partido forma parte de la concentración de pretemporada del conjunto bávaro en Tegernsee.

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El equipo dirigido por Vincent Kompany afronta su segundo amistoso de preparación de cara a la temporada 2026/27, luego de caer por 2-1 ante el Wehen Wiesbaden el sábado 25 de julio. Tras este duelo, el Bayern continuará su puesta a punto con el Audi Summer Tour en Asia.

FC Rottach-Egern es un equipo amateur, que compite en la Liga de Baviera, estado cuya capital es Múnich, por lo que se trata de un duelo amistoso entre dos clubes de la región.

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¿Dónde ver EN VIVO Rottach-Egern vs Bayern Múnich?

El partido amistoso entre Bayern Múnich y Rottach-Egern, que se juega en el Stadion am Birkenmoos, en Rottach-Egern, Alta Baviera, Alemania, tiene transmisión vía streaming online. Se puede ver en vivo por el stream de Bayern TV.

🔴⚪ 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯𝑫𝑨𝒀 in den Bergen vs. FC Rottach-Egern 🏔️



Das Spiel gibt's ab 18:00 Uhr LIVE bei uns im Stream 👉 https://t.co/R4qPJYU6Gu pic.twitter.com/GnzNjMtVna — FC Bayern München (@FCBayern) July 30, 2026

¿A qué hora se juega Rottach-Egern vs Bayern Múnich?

Bayern Múnich vs. Rottach-Egern, programado para hoy, jueves 30 de julio, tiene los siguientes horarios:

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México, Costa Rica, Guatemala: 10:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 12:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil: 13:00 horas

España, Italia y Alemania: 18:00 horas

Las alineaciones para Bayern Múnich vs FC Rottach-Egern

FC Rottach-Egern: Weiss; Sammer, Haggenmüller, Sourbès, S. Schlichtner; T. Schlichtner, Pietzko, Fichtner, Kanzler, Hofmann; Yilmaz.

Weiss; Sammer, Haggenmüller, Sourbès, S. Schlichtner; T. Schlichtner, Pietzko, Fichtner, Kanzler, Hofmann; Yilmaz. Bayern Múnich: Ulreich; Manuba, Pavic, Kim, Boey; Bischof, Palhinha, Chávez; Maycon Cardozo, Sieb, Ibrahimović.

DATOS CLAVE

Bayern Múnich vs Rottach-Egern juegan este 30 de julio a las 11:00 (Perú).

juegan este 30 de julio a las 11:00 (Perú). Bayern TV transmite en vivo el partido desde el Stadion am Birkenmoos.

transmite en vivo el partido desde el Stadion am Birkenmoos. Vincent Kompany dirige su segundo amistoso tras caer 2-1 ante Wehen Wiesbaden.