La Juventus enfrenta al Niza HOY en un amistoso de pretemporada en Turín. El partido empieza a las 11:00 a. m. en el Perú. Conoce más detalles.

La Juventus y el Niza se enfrentan este viernes 31 de julio en un amistoso internacional, como parte de la preparación para la temporada 2026/2027. Para el equipo italiano, se trata de su tercer amistoso de pretemporada y también de su último ensayo antes del Juventus Summer Tour.

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La Juventus llega a este cruce después de vencer por 1-0 al Standard de Lieja el pasado 25 de julio. Además, el equipo dirigido por Luciano Spalletti busca seguir sumando rodaje y probando nuevas figuras de cara a la nueva temporada donde busca volver a ganar un título tras dos años sin hacerlo.

Por su parte, el Niza también arriba con buenas sensaciones tras imponerse por 3-0 al Marsella en su amistoso más reciente, disputado igualmente el 25 de julio. El conjunto francés, comandado por Olivier Pantaloni, afronta este duelo como otra prueba de pretemporada de cara a la próxima campaña donde buscará mejorar la mala imagen de la pasada.

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¿Dónde ver EN VIVO Juventus vs Niza?

El amistoso entre la Juventus y el Niza, que se juega en el Juventus Training Center de Turín, se puede ver EN VIVO y GRATIS por el sitio web de Juventus y su aplicación móvil. El propio conjunto italiano dio más detalles en sus publicaciones en redes sociales:

Tutte le amichevoli estive ⚪️⚫️ gratis su sito e App 📲



📺 Registrati ora e guarda #JuveNizza LIVE su https://t.co/0WCF8MLxif e app: https://t.co/pBKiAP5gkb pic.twitter.com/V1ExUI4wVa — JuventusFC (@juventusfc) July 31, 2026

¿A qué hora se juega Juventus vs Niza?

El amistoso Juventus vs. Niza, programado para este viernes 31 de julio, se juega en los siguientes horarios:

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México: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Chile: 12:00 p. m.

12:00 p. m. Argentina: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Italia y Francia: 6:00 p. m.

DATOS CLAVE