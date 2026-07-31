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Dónde ver EN VIVO el amistoso Juventus vs. Niza: canales de TV y streaming online

La Juventus enfrenta al Niza HOY en un amistoso de pretemporada en Turín. El partido empieza a las 11:00 a. m. en el Perú. Conoce más detalles.

Juventus y Niza se enfrentan en un partido amistoso.
© IA GeminiJuventus y Niza se enfrentan en un partido amistoso.

La Juventus y el Niza se enfrentan este viernes 31 de julio en un amistoso internacional, como parte de la preparación para la temporada 2026/2027. Para el equipo italiano, se trata de su tercer amistoso de pretemporada y también de su último ensayo antes del Juventus Summer Tour.

La Juventus llega a este cruce después de vencer por 1-0 al Standard de Lieja el pasado 25 de julio. Además, el equipo dirigido por Luciano Spalletti busca seguir sumando rodaje y probando nuevas figuras de cara a la nueva temporada donde busca volver a ganar un título tras dos años sin hacerlo.

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Por su parte, el Niza también arriba con buenas sensaciones tras imponerse por 3-0 al Marsella en su amistoso más reciente, disputado igualmente el 25 de julio. El conjunto francés, comandado por Olivier Pantaloni, afronta este duelo como otra prueba de pretemporada de cara a la próxima campaña donde buscará mejorar la mala imagen de la pasada.

¿Dónde ver EN VIVO Juventus vs Niza?

El amistoso entre la Juventus y el Niza, que se juega en el Juventus Training Center de Turín, se puede ver EN VIVO y GRATIS por el sitio web de Juventus y su aplicación móvil. El propio conjunto italiano dio más detalles en sus publicaciones en redes sociales:

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¿A qué hora se juega Juventus vs Niza?

El amistoso Juventus vs. Niza, programado para este viernes 31 de julio, se juega en los siguientes horarios:

  • México: 10:00 a. m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a. m.
  • Chile: 12:00 p. m.
  • Argentina: 1:00 p. m.
  • Italia y Francia: 6:00 p. m.

DATOS CLAVE

  • Juventus vs Niza jugarán un amistoso este 31 de julio en Turín.
  • Luciano Spalletti dirige a la Juventus tras vencer 1-0 al Standard Lieja.
  • Transmisión gratis disponible en la app y sitio web de la Juventus.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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