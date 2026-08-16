Dónde ver EN VIVO amistoso FC Basel vs. FC Barcelona: hora, canales de TV y streaming online

El Barcelona afronta hoy su tercer partido de pretemporada 2026/27. Se mide ante el FC Basel en un amistoso internacional de clubes desde las 9:30 a. m. (hora peruana). Mira los detalles.

El FC Basel y el FC Barcelona se enfrentan hoy, domingo 16 de agosto de 2026, en un amistoso internacional de clubes. El encuentro comienza a las 9:30 a. m. en el Perú y se juega en el St. Jakob-Park de Basilea, Suiza. El Barça está entrando en la parte final de su preparación y se mide a un equipo que ya inició su temporada.

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El Barcelona llega a esta cita después de sus amistosos ante el Birmingham City y Udinese en el torneo triangular de Udine. Luego de este partido tendrá la disputa del Trofeo Joan Gamper by Estrella Damm ante Al Ahly, antes de su presentación en LaLiga ante Elche el próximo domingo 23 de agosto.

El FC Basel se sumó como rival de reemplazo para este compromiso, que se incorporó al calendario de preparación azulgrana a pocos días de jugarse. Ya inició su temporada hace varios días donde venció en la Superliga de Suiza a Servette y Thun, pero perdió ante Lausanne Sport. En tanto, viene de vencer el sábado al Courtételle por 6-1 por la Copa Suiza.

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¿Dónde ver EN VIVO FC Basel vs. Barcelona?

El partido amistoso entre FC Basel y FC Barcelona, que se juega en St. Jakob-Park de Basilea, Suiza, tiene transmisión vía streaming por la app Barça One, que pertenece al conjunto catalán. Es de acceso gratuito, aunque con anuncios, pero si no los quieres, puedes acceder al Plan Premium, que vale 1,99 euros al mes. Los socios del FC Barcelona pueden acceder a esta app gratis.

¿A qué hora se juega FC Basel vs. Barcelona?

FC Basel vs. FC Barcelona, duelo amistoso que se disputa hoy domingo 16 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 9:30 a. m.

9:30 a. m. Bolivia, Venezuela y Chile: 10:30 a. m.

10:30 a. m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11:30 a. m.

11:30 a. m. México (Ciudad de México): 8:30 a. m.

8:30 a. m. España y Suiza: 4:30 p. m.

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