Dónde ver EN VIVO Burnley vs. West Ham con Oliver Sonne por el Championship 2026-27: hora, TV y streaming online

Burnley recibe a West Ham en Turf Moor en el inicio de la temporada del Championship 2026-27. Mira horarios, detalles de la transmisión y más.

Burnley se enfrenta este domingo 16 de agosto a West Ham United en Turf Moor, en el inicio de la temporada regular del EFL Championship 2026-27. El encuentro está programado para las 10:00 a. m. de Perú. Oliver Sonne asoma como una opción en el plantel local para este compromiso.

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El cuadro local llega tras avanzar a la segunda ronda de la Carabao Cup. Burnley igualó 1-1 con Notts County y luego se impuso por 4-3 en la tanda de penales, en un partido donde Oliver Sonne arrancó de titular y fue sustituido a los 66 minutos. Ahora, llega el debut en la EFL Championship donde buscará el ascenso a la Premier League.

Por su parte, West Ham United también viene de disputar su último encuentro el sábado 8 de agosto, cuando venció 3-1 a Portsmouth por la EFL Cup. Tras su descenso de la Premier, espera volver rápido, pero tiene un largo camino por delante.

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¿Dónde ver EN VIVO Burnley vs. West Ham?

El partido entre Burnley y West Ham, que se juega en Turf Moor por el EFL Championship 2026-27, cuenta con transmisión EN VIVO vía streaming online por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México. En TV, sólo se puede ver en México por ESPN 3.

¿A qué hora se juega Burnley vs. West Ham?

Burnley vs. West Ham, que se juega este domingo 16 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a. m.

10:00 a. m. México (CDMX): 9:00 a. m.

9:00 a. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Argentina, Uruguay y Brasil: 12:00 p. m.

12:00 p. m. Estados Unidos: 8:00 a. m. PT / 11:00 a. m. ET

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