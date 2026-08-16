Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield: hora, canales de TV y streaming online

Arsenal y Manchester City disputan el primer título de la temporada en el fútbol inglés. Se enfrentan en Gales por la Community Shield. Conoce los detalles del encuentro.

El Arsenal y el Manchester City juegan hoy domingo 16 de agosto de 2026 en el Millenium Stadium de Cardiff, Gales, por la FA Community Shield, con inicio programado para las 9:00 a. m. (hora peruana). Es el primer título oficial en juego de la temporada para ambos equipos.

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El equipo de Mikel Arteta afronta este partido con la chance de abrir la campaña con un trofeo. El Arsenal figura como local. Viene de igualar 1-1 en un amistoso ante el Como 1907, pero con victoria 4-3 en los penales el pasado 12 de agosto. El campeón de la Premier League 2025/2026 quiere demostrar que es el mejor equipo inglés en la actualidad.

El Manchester City, ahora bajo la conducción de Enzo Maresca, afronta su primer partido oficial de este nuevo ciclo, dejando atrás la gloriosa etapa con Pep Guardiola. Los ‘Citizens’ llegan con buen ánimo tras vencer 3-1 a Atlético de Madrid en su último duelo de preparación el pasado 9 de agosto. El campeón de la FA Cup 2025/2026 quiere empezar con el pie derecho esta temporada.

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¿Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Manchester City?

El partido entre Arsenal y Manchester City, correspondiente a la FA Community Shield, todavía no tiene señales de TV ni plataformas de streaming online confirmadas para los mercados consultados:

Perú y toda Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

y México: TNT Sports, Max México, FOX+ y FOX One

TNT Sports, Max México, FOX+ y FOX One Centroamérica: Max

Max Caribe: Bluu y Rush Sports

Bluu y Rush Sports Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV

ESPN, ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV España: Movistar Liga de Campeones, Vamos, Movistar+ y Movistar Plus+

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¿A qué hora se juega Arsenal vs. Manchester City?

El encuentro entre Arsenal y Manchester City, programado por la FA Community Shield para este domingo 16 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

9:00 a.m. México (Ciudad de México): 8:00 a.m.

8:00 a.m. Chile: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Argentina y Uruguay: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estados Unidos: 7:00 a.m. (PT) y 10:00 a.m. (ET)

7:00 a.m. (PT) y 10:00 a.m. (ET) España: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Inglaterra: 3:00 p.m.

DATOS CLAVE

Arsenal y Manchester City juegan la FA Community Shield el 16 de agosto.

juegan la FA Community Shield el 16 de agosto. Enzo Maresca debuta como entrenador del Manchester City en un torneo oficial.

debuta como entrenador del Manchester City en un torneo oficial. 11:00 a.m. (ART) es el horario del partido para Argentina mediante ESPN.