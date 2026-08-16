Dónde ver EN VIVO amistoso Real Madrid vs Schalke 04: hora, canales de TV y streaming online

Schalke 04 y Real Madrid disputan este domingo un amistoso internacional de clubes. Mira horarios y cómo seguir el partido en el Perú.

Real Madrid visita al Schalke 04 este domingo 16 de agosto en un amistoso internacional de clubes, que inicia a las 10:00 a. m. de Perú. El encuentro, con el conjunto alemán como anfitrión en el Estadio Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Alemania, sirve como última prueba de preparación para los ‘Merengues’ antes del inicio de LaLiga.

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El Real Madrid, ahora con José Mourinho al frente, utiliza este partido como su último ensayo antes del arranque oficial, que será ante RCD Espanyol. Muslic incluso lo definió como “un privilegio” para el Schalke 04 por la exigencia que representa medirse con el club español. Su último amistoso fue victoria 1-0 ante Deportivo La Coruña el pasado 12 de agosto.

El equipo local, dirigido por Miron Muslic, afronta este compromiso como cierre de pretemporada antes de su debut en la temporada en la DFB Pokal ante Hallescher el lunes 24 de agosto. Además, el amistoso coincide con el 25.º aniversario del Estadio Veltins-Arena, que albergará este duelo. Viene de caer 3-0 ante Atalanta en su última prueba.

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¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Schalke 04?

El partido amistoso entre Real Madrid y Schalke 04, que se disputa en Gelsenkirchen, Alemania, tiene transmisión confirmada vía streaming online. Se puede ver en vivo por el canal de YouTube de Claro Sports para toda Sudamérica, América Central, Caribe y México. En tanto, en Argentina, se puede disfrutar por TyC Sports y TyC Play.

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Schalke 04?

Real Madrid vs. Schalke 04, duelo amistoso programado para hoy domingo 16 de agosto, tiene los siguientes horarios confirmados en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

10:00 a.m. México (Ciudad de México): 9:00 a.m.

9:00 a.m. Chile: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Argentina y Uruguay: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Estados Unidos: 8:00 a.m. (PT) y 11:00 a.m. (ET)

8:00 a.m. (PT) y 11:00 a.m. (ET) España y Alemania: 5:00 p.m.

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