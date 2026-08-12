Dónde ver EN VIVO el amistoso Arsenal vs. Como: hora, canales de TV y streaming online

Arsenal recibe a Como en el Emirates en un partido amistoso de preparación para la nueva temporada. Mira horario y dónde ver el duelo.

El Arsenal recibe este miércoles 12 de agosto en Emirates Stadium al Como en un partido amistoso internacional de clubes programado para la 1:30 p. m. de Perú. El equipo de Mikel Arteta sigue con su preparación antes del inicio de la campaña oficial.

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Los ‘Gunners’ llegan a este encuentro tras caer 1-3 ante el Real Betis y 2-3 frente al Borussia Dortmund en sus amistosos más recientes. Ante el Como, Arsenal jugaría su último amistoso de pretemporada en casa antes de empezar la defensa de su título de la Premier League.

El Como, dirigido por Cesc Fàbregas, también disputa este partido dentro de su calendario de preparación. El cuadro italiano viene de terminar cuarto en la última Serie A, la mejor campaña de su historia, y se alista para jugar por primera vez la Champions League.

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¿Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Como?

El partido amistoso entre Arsenal y Como, que se disputa en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

Perú: ESPN 2 y Disney+ Premium

ESPN 2 y Argentina: ESPN 2, Disney+ Premium

ESPN 2, Disney+ Premium Chile: ESPN 5, Disney+ Premium

ESPN 5, Disney+ Premium Colombia: ESPN 2, Disney+ Premium

ESPN 2, Disney+ Premium Ecuador: ESPN 2, Disney+ Premium

ESPN 2, Disney+ Premium México, Centroamérica y Caribe: Disney+ Premium (en México también por ESPN 2)

¿A qué hora se juega Arsenal vs. Como?

Arsenal vs Como, duelo amistoso que se juega este miércoles 12 de agosto de 2026, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 1:30 p. m.

1:30 p. m. México: 12:30 p. m.

12:30 p. m. Chile: 2:30 p. m.

2:30 p. m. Argentina y Uruguay: 3:30 p. m.

3:30 p. m. Estados Unidos: 11:30 a. m. PT y 2:30 p. m. ET

11:30 a. m. PT y 2:30 p. m. ET España: 8:30 p. m.

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