Mientras Rodri se acerca a FC Barcelona, las 3 opciones de fichajes top que analiza Real Madrid

Se mueve el mercado de fichajes en LaLiga y mientras FC Barcelona ultima detalles para cerrar el fichaje de Rodri, desde Real Madrid miran con optimismo a tres cracks en la posición de mediocampista. Veamos los detalles.

El mercado de pases en el fútbol europeo está más vivo que nunca hoy en día y dentro de los grandes protagonistas del momento están FC Barcelona y Real Madrid. Así es, los gigantes del fútbol español recientemente fueron tendencia por el interés en los servicios de Rodri, aunque durante las últimas horas se pudo conocer que el volante tendría arreglado su arribo a la ciudad condal.

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🚨🔵🔴 Barcelona are set to send their new bid for Rodri as the player has told Man City he ONLY wants Barça.



Barça have zero doubts internally: total confidence and seen as matter of time, working on the final fee. pic.twitter.com/SHCOPabhqb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Si bien Real Madrid se había mostrado muy cerca de quedarse con el fichaje de Rodri proveniente de Manchester City, las últimas informaciones revelan que desde FC Barcelona mostraron un proyecto más de su agrado y por ende se acomodaría mejor al estilo de juego que propone Hansi Flick. Dicho todo esto, la directiva merengue no se queda tranquila y tiene en mente a tres opciones.

En conjunto con la evaluación y posteriormente la decisión que pueda tomar José Mourinho junto a su comando técnico, en Real Madrid analizan a jugadores como Ayyoub Bouaddi, Adam Wharton y Kees Smit. Eso sí, es importante mencionar que el volante marroquí figura en el Mundial 2026 estaría muy cerca de Manchester City, así que en el papel las últimas alternativas están disponibles.

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Fuente: Getty Images.

De acuerdo a una revelación del reconocido portal ‘Fichajes.com‘, el fichaje de Adam Wharton se estima en unos 100 millones de euros ya que desde Crystal Palace pretenden un gran negocio con cualquier club interesado. Por otro lado, Kees Smit de AZ Alkmaar estaría tasado en unos 50-60 millones de euros para empezar conversaciones, así que ahora todo está en cancha de Real Madrid.

Fuente: Composición BOLAVIP.

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Real Madrid derrotó 2-1 a Ferencvaros en un amistoso internacional en Budapest

Al margen de las intenciones de fichaje para la temporada que viene, Real Madrid como equipo sigue muy enfocado en el aspecto futbolístico y el día de ayer vencieron 2-1 a Ferencvaros en un amistoso internacional disputado en el Groupama Arena ubicado en Budapest. Los goles merengues los anotaron Mario Rivas y Carlos Espí, mientras que el tanto de los húngaros fue de Kenan Kodro.

De esta manera, Real Madrid empieza a agarrar mayor ritmo de juego respecto a la idea que pretende José Mourinho en su regreso al equipo. Ahora los merengues se alistan para un último amistoso frente a Deportivo La Coruña el miércoles 12 de agosto en la previa del debut en LaLiga que será ante Espanyol el sábado 22 de agosto. Además, veremos finalmente qué opción toman para el volante que requieren en la plantilla o si es que buscan otro nombre.

Fuente: Real Madrid.

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