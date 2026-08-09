Federico Valverde y Thibaut Courtois revelan cómo es la interna de Real Madrid con José Mourinho

Dos referentes de Real Madrid como Federico Valverde y Thibaut Courtois dieron detalles del manejo de José Mourinho ahora que regresó. Solo tuvieron palabras de elogio que evidencian al buen ambiente en el club.

Ahora que Real Madrid se mantiene en pretemporada y que viene disputando amistosos internacionales, para muchos surge la interrogante de cómo está siendo la interna del equipo desde que José Mourinho regresó a la institución. Es conocido por ser un entrenador de mucho rigor y que no aguanta pulgas, así que jugadores como Federico Valverde y Thibaut Courtois contaron detalles del caso.

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En recientes conversaciones con ‘Real Madrid TV‘, los referentes del equipo merengue revelaron cómo es el comportamiento de José Mourinho y si es que se mostraron sorprendidos por su forma de ser. Federico Valverde comentó que efectivamente no esperaba dicha particularidad, mientras que Thibaut Courtois no notó nada extraño ya que lo recuerda muy bien de su paso por Chelsea.

“No esperaba que Mourinho fuera así, en los pocos días que he pasado con él. Muy cercano. Al final, es alguien que está ahí con su personalidad. A veces es duro, pero creo que así es como puedes mejorar. Me gusta cómo nos trata, cómo me trata a mí. Estamos intentando hacer lo que quiere, poner en práctica sus ideas y estamos mejorando poco a poco”; comentó Federico Valverde.

🗣️ Fede Valverde: "Estoy disfrutando siendo el CAPITÁN del REAL MADRID cuando comienza el partido no quiero que no termine nunca.



La relación con Mourinho es ESPECTACULAR, intento aprender de él cada día."



CAPITANO 🤍 pic.twitter.com/tC5KlTvkR0 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 8, 2026

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Asimismo, Thibaut Courtois celebró la forma de maneja de José Mourinho en la interna de Real Madrid. “Es un entrenador que exige mucho, pide disciplina y prioriza el grupo antes que las individualidades. Eso son para mí temas importantes para ganar. Es un gran entrenador y como ser humano es muy cercano. Dice las cosas como son y a mí me gusta. Creo que es la dirección que tenemos que tomar. Tengo un buen recuerdo de él y estoy feliz otra vez de estar a sus órdenes. Esperamos trabajar bien juntos y tener años bonitos aquí”.

🗣️ Thibaut Courtois: "Mourinho es un entrenador que exige mucho, disciplina y el GRUPO antes que las INDIVIDUALIDADES.



Es un gran entrenador y como ser humano es muy cercano. Dice las cosas como SON y creo que es la DIRECCIÓN que tenemos que TOMAR. 👏🏻 pic.twitter.com/eQN1bcDkbk — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 9, 2026

El objetivo de Real Madrid de la mano de José Mourinho

Con conocimiento previo de lo que representa la institución y sobre todo de cómo manejar desde la dirección técnica una plantilla plagada de estrellas, Real Madrid espera que de la mano de José Mourinho puedan recuperar aquel espacio de relevancia continental que en cierta medida perdieron durante la temporada pasada al no ganar los títulos que realmente anhelaban.

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Los objetivos en la actualidad son sin duda alguna la obtención de LaLiga y la UEFA Champions League. No será una tarea sencilla ni nada por el estilo, pero el equipo que armó Real Madrid es justamente para lograr metas relevantes que permitan estar a la altura de lo que simboliza la grandeza del club en todo sentido. Es así que veremos cómo va este nuevo periplo del técnico portugués.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

José Mourinho genera impresiones positivas en Federico Valverde y Thibaut Courtois durante la pretemporada del Real Madrid .

genera impresiones positivas en y durante la pretemporada del . Thibaut Courtois destacó la exigencia, disciplina y cercanía de José Mourinho en la interna.

destacó la exigencia, disciplina y cercanía de en la interna. Federico Valverde afirmó que José Mourinho es duro, pero muy cercano con los futbolistas.