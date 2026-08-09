Alerta en Real Madrid: PSG ofrecerá €115 millones por el fichaje de Arda Guler

Arda Guler viene entrenando con normalidad en Real Madrid, pero existe la posibilidad de que pueda cambiar de aires rumbo a PSG. Se habla de un dineral de por medio, así que veamos todos los detalles.

En pleno trabajos de pretemporada y alistándose para el inicio de los partidos oficiales, los distintos equipos de Europa siguen analizando opciones de fichajes y ahora es el turno de PSG. Resulta que el equipo parisino se plantea la posibilidad de quedarse con una estrella de Real Madrid a cambio de nada más y nada menos que 115 millones de euros. Así es, hablamos de Arda Guler.

Publicidad

🤯🇹🇷🇫🇷 ARDA GÜLER ACEPTA LA OFERTA CONTRACTUAL DEL PSG DE €18M POR TEMPORADA.



💰 El Paris Saint Germain elevaría una oferta oficial de €115M al Real Madrid por el joven turco.



⏳ Horas decisivas para el futuro del jugador.



ℹ️ @futaspor – @lequipe pic.twitter.com/7N3XTOP7PX — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) August 9, 2026

Si bien Arda Guler forma parte de las planificaciones de José Mourinho y viene jugando los amistosos internacionales que disputa Real Madrid como preparación al inicio de LaLiga, durante las últimas surgió la información de que PSG lo requiere como una pieza fundamental dentro de las pretensiones de un Luis Enrique que busca seguir haciendo historia con el poderoso de Francia.

Tras el inminente arribo de Bradley Barcola a Liverpool, claramente PSG irá en búsqueda de un reemplazo en ofensiva que pueda cumplir con las expectativas del comando técnico. Es así que el nombre de Arda Guler representa ser un candidato idóneo que sin duda alguna perjudicaría el futuro cercano de un Real Madrid que se alista para recibir una oferta de 115 millones de euros.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

El factor clave que podría convencer a Arda Guler de fichar por PSG

Si bien se conoce que Arda Guler está dentro de las planificaciones de José Mourinho y que el entrenador portugués haría hasta lo imposible para que se quede en la plantilla, también hablamos de una oferta económica realmente complicada de rechazar. Además de los 115 millones de euros por el fichaje, hablamos que el atacante turco percibiría un salario de 18 millones de euros.

Dicho todo esto, en Real Madrid no tendría la titularidad garantizada ni nada por el estilo. Eso sí, en PSG tampoco, aunque obviamente al ser un fichaje top y de una inversión tan pronunciada, estamos frente a un jugador que llega para ser relevante dentro del esquema de Luis Enrique. Veremos en qué termina esta novela que empezó con todo y que al parecer restan capítulos por conocer.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES