Dónde ver EN VIVO amistoso Standard Lieja vs Juventus: canales de TV y streaming online

Juventus afronta un nuevo amistoso de pretemporada frente a Standard Lieja. Revisa cómo seguir la transmisión EN VIVO desde Latinoamérica.

La pretemporada europea continúa y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Standard Lieja y Juventus, dos equipos que buscan seguir sumando minutos de competencia antes del inicio de sus respectivas ligas.

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El compromiso servirá para que ambos entrenadores continúen probando variantes y consolidando sus planteles de cara a la nueva temporada.

Si no quieres perderte este encuentro, a continuación te contamos dónde verlo EN VIVO, a qué hora comienza en Perú y otros países, además de cómo llegan ambos clubes a este amistoso internacional.

¿Dónde ver EN VIVO Standard Lieja vs Juventus?

El amistoso entre Standard Lieja y Juventus no contará con transmisión televisiva en Latinoamérica. Los aficionados únicamente podrán seguir el compromiso a través de los canales oficiales del club italiano.

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El encuentro estará disponible mediante la página web oficial de Juventus y también desde la aplicación oficial de la ‘Vecchia Signora’ (Juventus App), plataformas desde las que se ofrecerá la transmisión para los usuarios registrados.

¿A qué hora juegan Standard Lieja vs Juventus?

El partido amistoso entre Standard Lieja y Juventus se disputará este sábado 25 de julio y comenzará a las 13:00 horas de Perú. Revisa los horarios en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 13:00 horas.

13:00 horas. Bolivia, Chile y Venezuela: 14:00 horas.

14:00 horas. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00 horas.

15:00 horas. México: 12:00 horas.

12:00 horas. Estados Unidos: 14:00 horas (Miami y Nueva York) y 11:00 horas (Los Ángeles).

14:00 horas (Miami y Nueva York) y 11:00 horas (Los Ángeles). España: 20:00 horas.

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¿Cómo llegan Standard Lieja y Juventus?

Standard Lieja afronta este compromiso después de disputar varios amistosos durante la pretemporada, en los que ha mostrado una evolución positiva en su funcionamiento. El conjunto belga llega con mayor ritmo competitivo y buscará aprovechar su condición de local para medir su nivel frente a un rival de mayor exigencia.

Por su parte, Juventus continúa preparando una nueva etapa con el objetivo de recuperar protagonismo tanto en la Serie A como en las competiciones europeas. El cuadro italiano utiliza estos encuentros para afinar su idea de juego, dar rodaje a sus incorporaciones y llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada oficial.

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DATOS CLAVES

Standard Lieja y Juventus disputarán un partido amistoso este sábado 25 de julio.

El encuentro de pretemporada iniciará a las 13:00 horas en Perú.

La transmisión del partido estará disponible en la página web y app de Juventus.