Real Madrid cerró su refuerzo estelar del Mundial 2026 por más de 100 millones de euros

El nuevo refuerzo de Real Madrid llega por un monto importante. Más de 100 millones de euros para este crack que demostró en el Mundial 2026.

Durante semanas, las oficinas de Valdebebas mantuvieron en estricto secreto el nombre del atacante elegido para liderar su nuevo proyecto deportivo tras la conclusión del Mundial 2026. La directiva buscaba una pieza diferencial capaz de marcar época y dominar el fútbol europeo durante la próxima década.

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La incógnita se despejó definitivamente esta noche tras la confirmación de Fabrizio Romano. El Real Madrid cerró la incorporación del extremo marfileño Yan Diomande (19 años) procedente del RB Leipzig, en una operación relámpago que supera los 100 millones de euros.

Yan Diomande es nuevo jugador del Real Madrid. (Foto: X).

Una cifra récord para blindar el futuro

Las cifras de la operación reflejan la magnitud de la apuesta. La entidad de Chamartín pagará un monto superior a los 100 millones de euros, el cual, sumando variables y complementos entre clubes, ascenderá a un rango de entre 120 y 130 millones de euros según reportes de los medios de comunicación internacionales.

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El periodista especializado Fabrizio Romano selló la noticia con su habitual “Here we go!”. A falta de la oficialización en los canales institucionales, el acuerdo entre el club madrileño y el RB Leipzig está totalmente cerrado.

De revelación europea a la élite mundial

El ascenso de Diomandé ha sido meteórico en el fútbol europeo. Tras brillar en la Bundesliga gracias a su explosividad y desequilibrio en el uno contra uno, la vitrina del Mundial 2026 sirvió para consagrarlo como uno de los atacantes jóvenes más dominantes del planeta.

Su polivalencia para actuar por ambas bandas le otorga una variante táctica decisiva al ataque merengue. La dirección deportiva confía en que su potencia física y capacidad goleadora complementen un frente ofensivo de primer nivel.

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Desembarco en la capital y firma hasta 2031

El atacante marfileño viajará a la capital española en el transcurso de esta semana. Allí se someterá a los exámenes médicos correspondientes antes de estampar su firma en el contrato que lo unirá al club hasta junio de 2031.

Con este fichaje estratégico, el Real Madrid asegura el presente y futuro de su delantera para las próximas cinco temporadas, enviando una clara señal de fortaleza al resto del continente.

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