Eryc Castillo marcó a los 16 minutos el primer gol del partido entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima por el Torneo Clausura.

En la ciudad de Cutervo el cuadro de Comerciantes Unidos se vio sorprendido por un Alianza Lima con movimientos rápidos. Un pase en la mitad de la cancha marcó la diferencia y a los 16 minutos el marcador se abrió a favor del cuadro visitante.

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Pase entre líneas de Renzo Garcés que sorprendió a toda la defensa del cuadro local. Que se habían adelantado demasiado, dejando un gran espacio que fue muy bien aprovechado por un Eryc Castillo que sacó ventaja con su gran velocidad yéndose solo al arco. Con la salida del portero Córdova aprovechó para rematar cruzado y celebrar.

Así fue el gol de Eryc Castillo:

¡¡ 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 !! 𝗘𝗿𝘆𝗰 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗹𝗹𝗼



𝗖𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 0⃣ – 1⃣ 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔 pic.twitter.com/VjVNFvGOaK — Gallo Negro (@GalloNegroLives) July 26, 2026

La segunda anotación del ecuatoriano llegó a los 66 minutos del segundo tiempo. Mediante un tiro libre vino el remate de un jugador del cuadro ‘blanquiazul’. Córdova se estiró para detener el remate, pero el rebote le quedó al número 8 para lograr poner el 2-2 en el marcador.

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Con estos goles ya son 13 los que hasta el momento ha logrado festejar la ‘culebra’ a lo largo de la temporada. Aparte de eso, también ha hecho 5 asistencias siendo el jugador más influyente en el ataque del conjunto ‘blanquiazul’ hasta el momento.

Eryc Castillo un jugador importante en Alianza Lima

Esta temporada Eryc Castillo se ha vuelto un jugador vital para las aspiraciones del cuadro ‘íntimo’. Estamos hablando que está a otro nivel en cuento a goles. Tiene 13 en esta temporada, mientras el segundo es Renzo Garcés con 5 tantos hasta la fecha. Demostrando ser un jugador importante a la hora de estar frente al arco.

Pero ahí no queda todo, si vemos en las estadísticas de los aportes de gol, es el jugador por lejos más influyente. Hablamos de 13 goles y 5 asistencias, un total de 18 aportes de gol. En segundo lugar entra Jairo Vélez con 3 tantos y 4 pases gol.

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