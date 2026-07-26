Piero Quispe se acerca a Universitario y la negociación entra en su etapa decisiva

El club 'crema' habría acelerado las negociaciones para concretar el esperado regreso del volante nacional. Conoce los detalles.

Universitario de Deportes continúa moviéndose con fuerza en el mercado de pases del Torneo Clausura 2026 y todo indica que uno de los grandes anhelos de la hinchada podría hacerse realidad.

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En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta aseguró que Piero Quispe está muy cerca de regresar al club donde brilló antes de dar el salto al extranjero.

A través de sus redes sociales, el comunicador compartió una imagen del mediocampista acompañada del mensaje: “La ‘U’ busca cerrar el acuerdo lo más pronto posible”, dando a entender que las negociaciones entre ambas partes avanzan de manera positiva y que solo restan detalles para concretar el fichaje.

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La ‘U’ quiere cerrar cuanto antes su regreso

De acuerdo con la información difundida por el mencionado comunicador, la administración crema trabaja para definir la operación en los próximos días. La intención es que Piero Quispe pueda incorporarse lo antes posible al plantel de Héctor Cúper y se convierta en uno de los principales refuerzos para afrontar el resto de la temporada.

El posible retorno del mediocampista no es una sorpresa. Desde hace varios meses su nombre ha estado ligado a Universitario y el propio entorno del jugador ha reconocido que existe el deseo de volver al club en algún momento. Sin embargo, anteriormente las negociaciones se complicaron debido a las opciones que tenía desde el extranjero.

El regreso de Piero Quispe ilusiona a la hinchada crema

Piero Quispe dejó una huella importante en Universitario antes de emigrar al fútbol internacional. Formado en las divisiones menores del club, fue una de las grandes figuras del título nacional de 2023 y posteriormente dio el salto al exterior, donde continuó su carrera tras su paso por el fútbol mexicano y australiano.

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Ahora, con el conjunto merengue peleando el Torneo Clausura y buscando fortalecer su plantel, el regreso del volante aparece como una prioridad para la dirigencia.

Si las conversaciones llegan a buen puerto, la institución de Ate podría anunciar en los próximos días uno de los fichajes más importantes del mercado de pases.

DATOS CLAVES

Piero Quispe está muy cerca de regresar como refuerzo a Universitario de Deportes.

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La administración busca cerrar la contratación de Piero Quispe en los próximos días.