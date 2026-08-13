Con Gianluca Lapadula, los 5 nuevos jugadores que convocará Mano Menezes a la Selección Peruana

Gianluca Lapadula será una de las cinco novedades en la Selección Peruana. Mano Menezes empieza a trabajar con nombres diferentes, para Perú.

La llegada de Mano Menezes al banquillo de la Selección Peruana ha generado un fuerte remezón en el ámbito futbolístico nacional. El estratega brasileño asume el reto de iniciar una etapa de reconstrucción con miras a conformar un plantel competitivo, apostando por una combinación directa entre jerarquía comprobada y sangre nueva para recuperar el protagonismo en el continente.

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Fue el periodista Gustavo Peralta quien, a través de las pantallas de Liga 1 MAX en el programa Hablemos de MAX, destapó los nombres de la nómina preliminar que baraja el comando técnico para la próxima fecha FIFA. La filtración sacudió a los hinchas debido a la inclusión de perfiles totalmente variados, abarcando desde futbolistas consolidados en la Liga 1 hasta promesas formadas en la alta competencia europea.

Mano Menezes pondrá nuevos nombres en la Selección Peruana. (Foto: X).

La jerarquía y el retorno del gol en la Liga 1

Encabezando este grupo de novedades reaparece Gianluca Lapadula, quien vuelve a ponerse en la órbita de la ‘Bicolor’ tras su regreso al fútbol sudamericano para vestir los colores de Universitario de Deportes. El experimentado atacante aporta la cuota de gol, garra y peso del vestuario que el DT considera indispensable para liderar la ofensiva en esta etapa de transición.

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En el contrapunto del torneo local aparece Alejandro Hohberg, un nombre de recorrido innegable en el fútbol peruano que hoy viste la camiseta de Cienciano del Cusco. Tras haber registrado pasos por los tres clubes más grandes del país, el atacante aporta remate de media distancia, experiencia en contextos de presión y alternativas ofensivas por las bandas.

De la Bundesliga al Sporting Lisboa: talentos jóvenes

En la otra cara de la moneda figura Felipe Chávez, una de las grandes joyas del balompié internacional que despierta ilusión por su presente en el Bayern Múnich. El joven mediocampista dio el salto al primer equipo bávaro bajo el mando de Vincent Kompany y sumó valiosos minutos en la Bundesliga durante su reciente cesión en el 1. FC Köln, retornando al conjunto bávaro como una pieza lista para dar el salto definitivo al universo de la selección absoluta.

Otro valor con sello europeo es Víctor Guzmán, el espigado centrodelantero formado en las divisiones inferiores de Alianza Lima que hoy continúa con su proceso de desarrollo en las filas del Sporting de Lisboa en Portugal. Su biotipo, potencia física y olfato goleador lo proyectan como la carta de recambio natural para refrescar el ataque nacional a mediano y largo plazo.

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Europa en el el nuevo proyecto de la Blanquirroja

Por su parte, la inclusión de Francesco Andrealli responde a la estricta política de captación de talentos con doble nacionalidad que promueve la FPF en las ligas del ‘Viejo Continente’. El volante italo-peruano milita en el Como 1907 de Italia y destaca principalmente por su polivalencia táctica, despliegue físico en el mediocampo y buen pie para la elaboración de juego.

Con este abanico de perfiles que van desde la Bundesliga hasta la altura cusqueña, la propuesta de Mano Menezes busca armar un engranaje sólido que fusione el rendimiento inmediato con la proyección futura. Los hinchas aguardan con expectativa la publicación oficial de la convocatoria para comprobar cómo encajarán estos cinco nombres en el nuevo esquema de la Blanquirroja.

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