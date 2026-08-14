Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 de la Liga 1 tras Cusco FC 2-0 Juan Pablo II College

Cusco FC ganó y se subió a lo más alto del Clausura en compañía de Deportivo Garcilaso, que tiene que jugar el clásico. Así van las posiciones en el fútbol peruano.

La jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú empezó este viernes 14 de agosto con dos partidos. Cusco FC ganó en el Inca Garcilaso de la Vega por 2-0 ante Juan Pablo II College, mientras que Atlético Grau pudo ganarle a Comerciantes Unidos. De esta manera, el equipo de Javier Rabanal se sube al primer lugar del certamen junto a Deportivo Garcilaso, a la espera del resto de los encuentros.

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El día empezó con la buena victoria de local de Atlético Grau en Piura. El gol de Paulo de la Cruz fue la única diferencia en el marcador para el equipo de Gerardo Ameli, que pudo resistir hasta el final el embate de los de Cutervo.

Luego, Cusco FC sumó su tercer triunfo en el Clausura al vencer 2-0 a Juan Pablo II College, que se complica en la zona de descenso. Facundo Callejo y el gol en contra de Matías Almirón decoraron el resultado. Así, el equipo de la Ciudad Imperial iguala a Garcilaso en la primera ubicación del Clausura.

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Por supuesto, quedan varios partidos por jugarse en esta fecha 5. El sábado, Alianza Lima puede ser único líder hasta el domingo si vence a UTC en Matute. En tanto, el domingo, Universitario viaja a Cajamarca, pero el gran partido de la fecha es el clásico cusqueño entre Cienciano, que viene de ganar 6-1 a Botafogo por Copa Sudamericana, y el líder Deportivo Garcilaso.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Cusco FC 9 5 3 0 2 +5 2 Deportivo Garcilaso 9 4 3 0 1 +3 3 Alianza Lima 8 4 2 2 0 +3 4 Sport Huancayo 7 4 2 1 1 +3 5 Sporting Cristal 7 4 2 1 1 +2 6 Sport Boys 7 4 2 1 1 +2 7 FBC Melgar 7 4 2 1 1 +1 8 Los Chankas 7 4 2 1 1 0 9 Universitario de Deportes 7 4 2 1 1 0 10 Atlético Grau 7 5 2 1 2 0 11 Alianza Atlético 6 4 2 0 2 -2 12 Comerciantes Unidos 5 5 1 2 2 0 13 Juan Pablo II College 5 5 1 2 2 -2 14 FC Cajamarca 4 4 1 1 2 -1 15 Deportivo Moquegua 3 4 0 3 1 -2 16 Cienciano 3 4 1 0 3 -3 17 UTC 2 4 0 2 2 -5 18 ADT 1 4 0 1 3 -4

Tabla de posiciones del Acumulado 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Alianza Lima 48 21 14 6 1 +25 2 Los Chankas 41 21 12 5 4 +4 3 Cienciano 36 21 11 3 7 +9 4 Universitario de Deportes 36 21 10 6 5 +9 5 Cusco FC 36 22 11 3 8 +2 6 FBC Melgar 35 21 10 5 6 +10 7 Deportivo Garcilaso 35 21 10 5 6 +6 8 Alianza Atlético 27 21 7 6 8 0 9 Sport Boys 27 21 7 6 8 -2 10 Sporting Cristal 26 21 7 5 9 0 11 Comerciantes Unidos 26 22 6 8 8 -2 12 Atlético Grau 23 22 6 5 11 -6 13 Sport Huancayo 23 21 6 5 10 -7 14 ADT 21 21 5 6 10 -3 15 FC Cajamarca 21 21 5 6 10 -6 16 Deportivo Moquegua 21 21 5 6 10 -9 17 Juan Pablo II College 21 22 5 6 11 -20 18 UTC 15 * 21 4 8 9 -10 *UTC recibió 7 puntos menos por deudas.

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Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 14 DE AGOSTO

Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos (Paulo de la Cruz 51′)

Cusco FC 2-0 Juan Pablo II College (Facundo Callejo 6′ y Matías Almirón, en contra 30′)

SÁBADO 15 DE AGOSTO

ADT vs. Alianza Atlético | 13:00 horas | Estadio Unión Tarma

Los Chankas vs. FBC Melgar | 15:30 horas | Estadio Los Chankas

Alianza Lima vs. UTC | 19:30 horas | Estadio Alejandro Villanueva

DOMINGO 16 DE AGOSTO

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | 11:00 horas | Estadio Alberto Gallardo

CD Moquegua vs. Sport Boys | 13:15 horas | Estadio 25 de Noviembre

FC Cajamarca vs. Universitario | 15:30 horas | Estadio Héroes de San Ramón

Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | 18:30 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

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DATOS CLAVE