Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 de la Liga 1 tras Cusco FC 2-0 Juan Pablo II College

La jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú empezó este viernes 14 de agosto con dos partidos. Cusco FC ganó en el Inca Garcilaso de la Vega por 2-0 ante Juan Pablo II College, mientras que Atlético Grau pudo ganarle a Comerciantes Unidos. De esta manera, el equipo de Javier Rabanal se sube al primer lugar del certamen junto a Deportivo Garcilaso, a la espera del resto de los encuentros.
El día empezó con la buena victoria de local de Atlético Grau en Piura. El gol de Paulo de la Cruz fue la única diferencia en el marcador para el equipo de Gerardo Ameli, que pudo resistir hasta el final el embate de los de Cutervo.
Luego, Cusco FC sumó su tercer triunfo en el Clausura al vencer 2-0 a Juan Pablo II College, que se complica en la zona de descenso. Facundo Callejo y el gol en contra de Matías Almirón decoraron el resultado. Así, el equipo de la Ciudad Imperial iguala a Garcilaso en la primera ubicación del Clausura.
Por supuesto, quedan varios partidos por jugarse en esta fecha 5. El sábado, Alianza Lima puede ser único líder hasta el domingo si vence a UTC en Matute. En tanto, el domingo, Universitario viaja a Cajamarca, pero el gran partido de la fecha es el clásico cusqueño entre Cienciano, que viene de ganar 6-1 a Botafogo por Copa Sudamericana, y el líder Deportivo Garcilaso.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|G
|E
|P
|DIF
|1
|Cusco FC
|9
|5
|3
|0
|2
|+5
|2
|Deportivo Garcilaso
|9
|4
|3
|0
|1
|+3
|3
|Alianza Lima
|8
|4
|2
|2
|0
|+3
|4
|Sport Huancayo
|7
|4
|2
|1
|1
|+3
|5
|Sporting Cristal
|7
|4
|2
|1
|1
|+2
|6
|Sport Boys
|7
|4
|2
|1
|1
|+2
|7
|FBC Melgar
|7
|4
|2
|1
|1
|+1
|8
|Los Chankas
|7
|4
|2
|1
|1
|0
|9
|Universitario de Deportes
|7
|4
|2
|1
|1
|0
|10
|Atlético Grau
|7
|5
|2
|1
|2
|0
|11
|Alianza Atlético
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|12
|Comerciantes Unidos
|5
|5
|1
|2
|2
|0
|13
|Juan Pablo II College
|5
|5
|1
|2
|2
|-2
|14
|FC Cajamarca
|4
|4
|1
|1
|2
|-1
|15
|Deportivo Moquegua
|3
|4
|0
|3
|1
|-2
|16
|Cienciano
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|17
|UTC
|2
|4
|0
|2
|2
|-5
|18
|ADT
|1
|4
|0
|1
|3
|-4
Christian Ramos criticó el reciente comportamiento de Paolo Guerrero en las redes sociales: “Es una persona…”
Tabla de posiciones del Acumulado 2026
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|G
|E
|P
|DIF
|1
|Alianza Lima
|48
|21
|14
|6
|1
|+25
|2
|Los Chankas
|41
|21
|12
|5
|4
|+4
|3
|Cienciano
|36
|21
|11
|3
|7
|+9
|4
|Universitario de Deportes
|36
|21
|10
|6
|5
|+9
|5
|Cusco FC
|36
|22
|11
|3
|8
|+2
|6
|FBC Melgar
|35
|21
|10
|5
|6
|+10
|7
|Deportivo Garcilaso
|35
|21
|10
|5
|6
|+6
|8
|Alianza Atlético
|27
|21
|7
|6
|8
|0
|9
|Sport Boys
|27
|21
|7
|6
|8
|-2
|10
|Sporting Cristal
|26
|21
|7
|5
|9
|0
|11
|Comerciantes Unidos
|26
|22
|6
|8
|8
|-2
|12
|Atlético Grau
|23
|22
|6
|5
|11
|-6
|13
|Sport Huancayo
|23
|21
|6
|5
|10
|-7
|14
|ADT
|21
|21
|5
|6
|10
|-3
|15
|FC Cajamarca
|21
|21
|5
|6
|10
|-6
|16
|Deportivo Moquegua
|21
|21
|5
|6
|10
|-9
|17
|Juan Pablo II College
|21
|22
|5
|6
|11
|-20
|18
|UTC
|15 *
|21
|4
|8
|9
|-10
Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026
VIERNES 14 DE AGOSTO
- Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos (Paulo de la Cruz 51′)
- Cusco FC 2-0 Juan Pablo II College (Facundo Callejo 6′ y Matías Almirón, en contra 30′)
SÁBADO 15 DE AGOSTO
- ADT vs. Alianza Atlético | 13:00 horas | Estadio Unión Tarma
- Los Chankas vs. FBC Melgar | 15:30 horas | Estadio Los Chankas
- Alianza Lima vs. UTC | 19:30 horas | Estadio Alejandro Villanueva
DOMINGO 16 DE AGOSTO
- Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | 11:00 horas | Estadio Alberto Gallardo
- CD Moquegua vs. Sport Boys | 13:15 horas | Estadio 25 de Noviembre
- FC Cajamarca vs. Universitario | 15:30 horas | Estadio Héroes de San Ramón
- Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | 18:30 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
DATOS CLAVE
- Cusco FC gana 2-0 a Juan Pablo II y alcanza el primer lugar.
- Atlético Grau vence 1-0 a Comerciantes Unidos gracias a Paulo de la Cruz.
- Alianza Lima enfrenta a UTC este sábado buscando liderar el Torneo Clausura.