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Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 de la Liga 1 tras Cusco FC 2-0 Juan Pablo II College

Cusco FC ganó y se subió a lo más alto del Clausura en compañía de Deportivo Garcilaso, que tiene que jugar el clásico. Así van las posiciones en el fútbol peruano.

El festejo entre Colman y Silva por la victoria de Cusco FC ante Juan Pablo II College.
© X @Liga1TeApuestoEl festejo entre Colman y Silva por la victoria de Cusco FC ante Juan Pablo II College.

La jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú empezó este viernes 14 de agosto con dos partidos. Cusco FC ganó en el Inca Garcilaso de la Vega por 2-0 ante Juan Pablo II College, mientras que Atlético Grau pudo ganarle a Comerciantes Unidos. De esta manera, el equipo de Javier Rabanal se sube al primer lugar del certamen junto a Deportivo Garcilaso, a la espera del resto de los encuentros.

El día empezó con la buena victoria de local de Atlético Grau en Piura. El gol de Paulo de la Cruz fue la única diferencia en el marcador para el equipo de Gerardo Ameli, que pudo resistir hasta el final el embate de los de Cutervo.

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Luego, Cusco FC sumó su tercer triunfo en el Clausura al vencer 2-0 a Juan Pablo II College, que se complica en la zona de descenso. Facundo Callejo y el gol en contra de Matías Almirón decoraron el resultado. Así, el equipo de la Ciudad Imperial iguala a Garcilaso en la primera ubicación del Clausura.

Por supuesto, quedan varios partidos por jugarse en esta fecha 5. El sábado, Alianza Lima puede ser único líder hasta el domingo si vence a UTC en Matute. En tanto, el domingo, Universitario viaja a Cajamarca, pero el gran partido de la fecha es el clásico cusqueño entre Cienciano, que viene de ganar 6-1 a Botafogo por Copa Sudamericana, y el líder Deportivo Garcilaso.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJGEPDIF
1Cusco FC95302+5
2Deportivo Garcilaso94301+3
3Alianza Lima84220+3
4Sport Huancayo74211+3
5Sporting Cristal74211+2
6Sport Boys74211+2
7FBC Melgar74211+1
8Los Chankas742110
9Universitario de Deportes742110
10Atlético Grau752120
11Alianza Atlético64202-2
12Comerciantes Unidos551220
13Juan Pablo II College55122-2
14FC Cajamarca44112-1
15Deportivo Moquegua34031-2
16Cienciano34103-3
17UTC24022-5
18ADT14013-4
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Tabla de posiciones del Acumulado 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJGEPDIF
1Alianza Lima48211461+25
2Los Chankas41211254+4
3Cienciano36211137+9
4Universitario de Deportes36211065+9
5Cusco FC36221138+2
6FBC Melgar35211056+10
7Deportivo Garcilaso35211056+6
8Alianza Atlético27217680
9Sport Boys2721768-2
10Sporting Cristal26217590
11Comerciantes Unidos2622688-2
12Atlético Grau23226511-6
13Sport Huancayo23216510-7
14ADT21215610-3
15FC Cajamarca21215610-6
16Deportivo Moquegua21215610-9
17Juan Pablo II College21225611-20
18UTC15 *21489-10
*UTC recibió 7 puntos menos por deudas.

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 14 DE AGOSTO

  • Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos (Paulo de la Cruz 51′)
  • Cusco FC 2-0 Juan Pablo II College (Facundo Callejo 6′ y Matías Almirón, en contra 30′)

SÁBADO 15 DE AGOSTO

  • ADT vs. Alianza Atlético | 13:00 horas | Estadio Unión Tarma
  • Los Chankas vs. FBC Melgar | 15:30 horas | Estadio Los Chankas
  • Alianza Lima vs. UTC | 19:30 horas | Estadio Alejandro Villanueva

DOMINGO 16 DE AGOSTO

  • Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | 11:00 horas | Estadio Alberto Gallardo
  • CD Moquegua vs. Sport Boys | 13:15 horas | Estadio 25 de Noviembre
  • FC Cajamarca vs. Universitario | 15:30 horas | Estadio Héroes de San Ramón
  • Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | 18:30 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

DATOS CLAVE

  • Cusco FC gana 2-0 a Juan Pablo II y alcanza el primer lugar.
  • Atlético Grau vence 1-0 a Comerciantes Unidos gracias a Paulo de la Cruz.
  • Alianza Lima enfrenta a UTC este sábado buscando liderar el Torneo Clausura.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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