¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones para Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield

Arsenal y Manchester City se ven las caras en el inicio de la temporada europea. La definición de la Community Shield los recibe con los brazos abiertos luego de 3 años largos años cuando los londinenses se impusieron en definición por penales luego de igualar 1-1 en el tiempo regular. Ahora el Principality Stadium ubicado en Cardiff albergará este gran partido que desde ya promete mucho.
Si bien los equipos vienen saliendo de los trabajos de pretemporada y han podido realizar distintos amistosos internacionales para darle rodaje a lo que pretenden cada uno de los entrenadores, tanto Arsenal como Manchester City buscan el primer título de la temporada y claramente la Community Shield siempre genera un envión anímico para disputar todo lo que se les viene.
En cuanto a los fichajes más importantes de estos dos equipos, Arsenal sumó a Bruno Guimarães como uno de los refuerzos más top del mercado europeo y Manchester City firmó a Elliot Anderson. Ambos son verdaderos cracks que destacaron durante el Mundial 2026 y que en el partido de hoy harán hasta lo imposible por sumar la primera estrella con su nueva camiseta.
Las posibles alineaciones de Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield
Arsenal | David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Martin Odegaard; Noni Madueke, Christos Tzolis y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
Manchester City | Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Josko Gvardiol; Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders, Phil Foden; Savinho, Antoine Semenyo y Erling Haaland. DT: Enzo Maresca.
Así fue el golazo de Luis Díaz para el 1-0 de Bayern Múnich en el amistoso ante RB Leipzig
¿A qué hora juegan Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield?
- 07:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 8:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 09:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 10:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 11:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 15:00 | España
¿Dónde ver Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield?
- Argentina | ESPN y Disney+ Premium
- Bolivia | ESPN y Disney+ Premium
- Brasil | ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
- Chile | ESPN y Disney+ Premium
- Colombia | ESPN y Disney+ Premium
- Ecuador | ESPN y Disney+ Premium
- Paraguay | ESPN y Disney+ Premium
- Perú | ESPN y Disney+ Premium
- Uruguay | ESPN y Disney+ Premium
- Venezuela | ESPN y Disney+ Premium e Inter
- Estados Unidos | ESPN Deportes y ESPN
- México | HBO MAX, TNT, FOX+, FOX One y TNT Sports
- España | DAZN y Movistar Plus
DATOS CLAVES
- Arsenal y Manchester City disputarán el título de la Community Shield.
- Principality Stadium de Cardiff albergará la final de la Community Shield.
- Bruno Guimarães debutará en Arsenal y Elliot Anderson reforzará al Manchester City.