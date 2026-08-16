¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones para Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield

Arsenal y Manchester City arrancan oficialmente la temporada en el marco de la definición de la Community Shield. Conoce los detalles del encuentro y las alineaciones de ambos equipos.

Arsenal y Manchester City se ven las caras en el inicio de la temporada europea. La definición de la Community Shield los recibe con los brazos abiertos luego de 3 años largos años cuando los londinenses se impusieron en definición por penales luego de igualar 1-1 en el tiempo regular. Ahora el Principality Stadium ubicado en Cardiff albergará este gran partido que desde ya promete mucho.

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Si bien los equipos vienen saliendo de los trabajos de pretemporada y han podido realizar distintos amistosos internacionales para darle rodaje a lo que pretenden cada uno de los entrenadores, tanto Arsenal como Manchester City buscan el primer título de la temporada y claramente la Community Shield siempre genera un envión anímico para disputar todo lo que se les viene.

En cuanto a los fichajes más importantes de estos dos equipos, Arsenal sumó a Bruno Guimarães como uno de los refuerzos más top del mercado europeo y Manchester City firmó a Elliot Anderson. Ambos son verdaderos cracks que destacaron durante el Mundial 2026 y que en el partido de hoy harán hasta lo imposible por sumar la primera estrella con su nueva camiseta.

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Las posibles alineaciones de Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield

Arsenal | David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Martin Odegaard; Noni Madueke, Christos Tzolis y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Manchester City | Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Josko Gvardiol; Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders, Phil Foden; Savinho, Antoine Semenyo y Erling Haaland. DT: Enzo Maresca.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield?

07:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

8:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

09:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

10:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

11:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

15:00 | España

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¿Dónde ver Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield?

Argentina | ESPN y Disney+ Premium

Bolivia | ESPN y Disney+ Premium

Brasil | ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play

Chile | ESPN y Disney+ Premium

Colombia | ESPN y Disney+ Premium

Ecuador | ESPN y Disney+ Premium

Paraguay | ESPN y Disney+ Premium

Perú | ESPN y Disney+ Premium

Uruguay | ESPN y Disney+ Premium

Venezuela | ESPN y Disney+ Premium e Inter

Estados Unidos | ESPN Deportes y ESPN

México | HBO MAX, TNT, FOX+, FOX One y TNT Sports

España | DAZN y Movistar Plus

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